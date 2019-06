E' operativa da oggi la fusione per incorporazione in BPER Banca S.

E' operativa da oggi la fusione per incorporazione in BPER Banca S.p.A. ("BPER Banca" o "Incorporante") di BPER Services S.C.p.A. ( "BPER Services" o "Incorporanda"). L'Amministratore delegato Alessandro Vandelli commenta: "Con l'operazione appena conclusa, la nostra società di servizi IT e back-middle office è stata integrata nella Capogruppo, a pochi mesi dal lancio del nuovo Piano industriale 2019-2020, avvenuto a febbraio scorso, a conferma del forte impegno profuso nell'attuazione dei progetti di razionalizzazione e semplificazione del Gruppo bancario e di rafforzamento della governance.

Questa operazione infatti si perfeziona mentre è in atto quella di ammodernamento ed efficientamento della rete distributiva (con la riduzione di 48 filiali sulle 230 previste in arco Piano già avvenuta a marzo scorso). Nel contempo, proseguono le attività per la realizzazione delle operazioni annunciate nei mesi scorsi relative all'acquisizione delle quote di minoranza del Banco di Sardegna, nonché del controllo totalitario di Unipol Banca ed alla contestuale cessione di circa € 1 miliardo di sofferenze a UnipolRec, oltre che all'incremento della partecipazione detenuta in in Arca Holding." L'atto di fusione è pubblicato sul sito internet della Banca (Sito Istituzionale) nonché messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità previste dalla normativa vigente.

