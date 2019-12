Si fa riferimento all'Offerta Pubblica di Scambio volontaria totalitaria promossa da BPER Banca (l'"Offerente") ai sensi e per gli effetti dell'articolo 102 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n.

Si fa riferimento all'Offerta Pubblica di Scambio volontaria totalitaria promossa da BPER Banca (l'"Offerente") ai sensi e per gli effetti dell'articolo 102 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e integrato, avente ad oggetto la totalità delle azioni di risparmio di Banco di Sardegna (l'"Emittente") che non risultino già detenute dall'Offerente. I termini con lettera iniziale maiuscola hanno il significato ad essi attribuito nel documento di offerta approvato da Consob con delibera n. 21150 del 20 novembre 2019 e pubblicato nella medesima data (il "Documento di Offerta").

Sulla base dei risultati provvisori comunicati da Equita SIM S.p.A. -intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni all'Offerta - risultano portate in adesione all'Offerta, durante il Periodo di Adesione terminato in data 13 dicembre 2019, n. 2.708.471 Azioni di Risparmio, pari a circa il 80,2% delle Azioni di Risparmio Oggetto dell'Offerta.

Si segnala, inoltre, che:

(i) l'Offerente, alla Data del Documento di Offerta, deteneva n. 3.221.414 Azioni di Risparmio, pari a circa il 48,8% del capitale sociale dell'Emittente rappresentato dalle Azioni di Risparmio; e

(ii) l'Offerente non ha acquistato sul mercato, né direttamente né indirettamente, Azioni di Risparmio tra la Data del Documento di Offerta e la data odierna.Pertanto, sulla base dei risultati provvisori dell'Offerta, l'Offerente detiene n. 5.929.885 Azioni di Risparmio, corrispondenti a circa il 89,8% del capitale sociale dell'Emittente rappresentato da Azioni di Risparmio.

Il controvalore complessivo del restante 10,2% del capitale sociale dell'Emittente rappresentato da Azioni di Risparmio risulta pari a circa Euro 6,5 milioni (sulla base del prezzo di riferimento delle Azioni di Risparmio rilevato in data 13 dicembre 2019).