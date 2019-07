BPER Banca comunica che, in data odierna, l'Assemblea straordinaria dei Soci, riunita in Modena in unica convocazione, ha deliberato sugli argomenti all'ordine del giorno di cui all'avviso di convocazione pubblicato in data 4 giugno 2019 e rettificato in data 13 giugno 2019, approvando tutte le proposte presentate dal Consiglio di Amministrazione.

In particolare, l'Assemblea straordinaria dei Soci:

– ha approvato, con il 99,94% dei voti espressi corrispondenti al 35,08% del capitale sociale complessivo, la proposta di cui al punto 1) all'ordine del giornodi attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, della facoltà di aumentare, entro il termine del 31 dicembre 2019, il capitale sociale a pagamento, in via inscindibile e con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, primo periodo, del codice civile, per un importo massimo complessivo di Euro 171.708.624,00, riservato in sottoscrizione esclusiva a Fondazione di Sardegna, mediante emissione di n. 33.000.000 azioni ordinare BPER, prive del valore nominale espresso, da liberarsi in natura in un'unica soluzione mediante conferimento di n. 10.731.789 azioni ordinarie Banco di Sardegna S.p.A., con conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto sociale;

– ha approvato, con il 99,95% dei voti espressi corrispondenti al 35,09% del capitale socialecomplessivo,la proposta di cui al punto 2) all'ordine del giornodi attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2420-ter del codice civile, della facoltà, da esercitarsi entro il 31 dicembre 2019, (i) di emettere un prestito obbligazionario convertibile Additional Tier 1, per un importo complessivomassimo di nominali Euro 150.000.000,00, da offrire integralmente in sottoscrizione a Fondazione di Sardegna e conseguentemente (ii) di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte e in via scindibile, per un importo complessivo, di massimi Euro 150.000.000,00, a servizio esclusivo e irrevocabile della conversione di tale prestito obbligazionario mediante emissione di massime n. 35.714.286 azioni ordinarie BPER, prive del valore nominale espresso, con conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto sociale;