L'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Antitrust) ha deciso, con provvedimento n. 27806, di non avviare l'istruttoria sulla concentrazione derivante dall'acquisizione da parte di Bper Banca di un ulteriore 24,31% del capitale di Arca Holding. In particolare Bper salirà con la transazione al 57,06% di Arca.

Come noto Arca Holding, che controlla Arca Fondi SGR, è una società del risparmio gestito partecipata ad oggi al 32,75% da Bper, al 21,14% da Banca Popolare di Sondrio e per il resto dalle banche in liquidazione coatta amministrativa Popolare di Vicenza e Veneto Banca (escluse alcune altre banche minori).

