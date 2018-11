A seguito di una procedura di offerta che ha visto coinvolti numerosi operatori primari del settore, in data odierna, la Banca Popolare di Puglia e Basilicata ha ceduto pro-soluto ad Illimity, la futura banca controllata da SPAXS S.p.A. (oggi Banca Interprovinciale S.p.A.) un portafoglio di sofferenze di natura unsecured dal valore di € 347 mln con una plusvalenza stimata in circa 2,8 mln di euro. La Banca è stata assistita da Bain quale Advisor e dallo Studio Legale Di Cecco di Roma come consulente legale. L'operazione si inserisce nel quadro della NPL strategy 2018/2021, approvata dal Cda della Banca il 26 settembre scorso, che prevede un'ampia azione di derisking e miglioramento dell'asset quality, e segue all'operazione relativa alla cartolarizzazione con "GACS" (garanzia dello stato italiano) per un valore lordo di ca. € 140 mln. completata lo scorso 2 novembre. Considerando le operazioni citate e le altre iniziative poste in essere dalla Banca, il rapporto NPL lordo è previsto ridursi dal 24,8% al 30 giugno 2018 al 14,4% pro-forma al 31 dicembre 2018.

