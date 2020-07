Brunello Cucinelli +0,2% a 25,20 euro. Equita conferma la raccomandazione hold ma riduce il target da 24,30 a 24,00 euro. Il cda di Brunello Cucinelli ieri ha esaminato i dati preliminari relativi alle vendite nel primo semestre del 2020 e aggiornato la previsione per l'intero esercizio. I ricavi sono pari a 205,5 milioni di euro, -29,5% a cambi correnti (-29,7% a cambi costanti) da 291,4 milioni l'anno scorso. Particolarmente deboli i mercati italiano (-34,9%) e Nordamericano (-39,1%). Meglio è andata in Cina (-19,1%) e Resto del Mondo (-19,4%). Il management prevede "una performance positiva sia per il terzo trimestre che per il quarto trimestre, con un leggero calo del fatturato intorno al -10% atteso per l'anno 2020". Brunello Cucinelli, Presidente Esecutivo della Società, ha aggiunto che "Immaginiamo altresì un 2021 in netta ripresa con un riequilibrio di fatturato che noi stimiamo intorno al 15%". Resta confermato il "progetto di crescita decennale 2019-2028, che dovrebbe portarci al raddoppio del fatturato".

