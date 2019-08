James Bullard, president della Federal Reserve (Fed) di St. Louis, si è detto pronto ad appoggiare quest'anno un altro taglio dei tassi d'interesse Usa di 25 punti base, dopo la riduzione decisa dal Federal Open Market Committee (Fomc, la commissione della Fed che si occupa di politiche monetarie) nel meeting di 30-31 luglio. Bullard, intervistato giovedì da Fox Business Network, ha sottolineato comunque come la tempistica di un allentamento non sia però critica. "Qualche settimana in un più o in meno probabilmente non importa. Ciò che conta è essere nella zona giusta per i tassi e reagire in modo appropriato ai dati in arrivo", ha aggiunto. "Penso che siamo nel mezzo di un rallentamento globale e dovremo solo valutare come questo influenzerà l'economia Usa", ha spiegato. In merito ai sell-off dei mercati azionari (mercoledì i tre principali indici newyorkesi avevano perso tutti intorno al 3%), Bullard ha notato come la flessione dei titoli delle società americane sia legato a profitti generati in gran parte all'estero. "Il sell-off c'è stato ma quest'anno il mercato è in crescita", ha concluso.

(RR - www.ftaonline.com)