Secondo il presidente della Bundesbank, Jens Weidmann, l'impostazione ultra accomodante della politica monetaria della Banca centrale europea è ancora giustificata a causa della debole crescita e della bassa inflazione.Tuttavia, ha poi aggiunto Weidmann, la Bce, non può essere compiaciuta del rischio di bolle.

"La politica monetaria non può essere compiacente se la sua posizione politica solleva rischi a lungo termine per la stabilità dei prezzi attraverso l'accumulo di squilibri finanziari", ha affermato. "Non dovremmo fare troppo affidamento sul ruolo che la politica macroprudenziale possa svolgere nell'affrontare i rischi sistemici. Questo approccio politico è ancora agli inizi."

