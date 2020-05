Si è riunita oggi, in sede ordinaria, l'Assemblea degli Azionisti di Cairo Communication S.

L'Assemblea degli Azionisti ha:

- approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019; a seguito del voto contrario alla proposta di distribuzione del dividendo, l'utile netto di esercizio è stato interamente riportato a nuovo;

- provveduto al rinnovo dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;

- approvato la politica in materia di remunerazione per l'esercizio 2020 contenuta nella Sezione I della Relazione sulla Remunerazione ed espresso parere favorevole sulla Sezione Seconda della Relazione sulla Remunerazione

- approvato una nuova autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie

