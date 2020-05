Il Consiglio di Amministrazione di Caleido Group, società quotata su AIM Italia attiva nel settore turismo con specializzazione nell'offerta di soluzioni di viaggio su misura, ha approvato in data odierna il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019.

*Principali risultati al 31 dicembre 2019

*I *Ricavi delle vendite *sono pari a Euro 9,1 milioni, in crescita del +3,8% rispetto a Euro 8,8milioni nel 2018. Per quanto riguarda le principali linee di business, la linea Travelab (preventivazione e prenotazione dei singoli servizi B2B attraverso la piattaforma web), registra ricavi pari a Euro 1,8 milioni, in crescita del 20% rispetto ad Euro 1,5 milioni nel 2018. Questi risultati sono frutto della decisione della Società di proseguire nel percorso di informatizzazione e costante rinnovamento della piattaforma tecnologica e di una politica commerciale incisiva, accompagnata ad un deciso ampliamento della gamma di servizi disponibili e ad una più ampia offerta di destinazioni.

La linea produttiva Caleidoscopio (viaggio su misura tradizionale lungo raggio e di alta gamma), registra una sostanziale tenuta dei ricavi (Euro 6,5 milioni) valori contro Euro 6,4 milioni del 2018. La linea di business Dreambox (commercializzazione dei "cofanetti esperienziali") registra ricavi pari a Euro 0,08 milioni (Euro 0,1 milioni nel 2018). La linea di prodotto incoming Scenario fa registrare la migliore performance con una crescita del 50% con ricavi per Euro 0,60 milioni (Euro 0,4 milioni nel 2018). Lieve calo infine per il prodotto Partenze Speciali che registra ricavi per Euro 0,04 milioni (Euro 0,05 milioni nel 2018).

Il *Margine Operativo Lordo (EBITDA) *è pari a Euro -0,008 milioni; la variazione rispetto all'esercizio precedente (Euro -0,24 milioni nel 2018) è attribuibile ad una maggiore marginalità industriale e ad una riduzione dei costi per servizi e degli altri oneri di gestione e ad una crescita dei fatturati delle linee Scenario e Travelab. L'EBITDA Margin è pari a -0,1% rispetto a -2,8% dell'esercizio precedente.

Il Margine Operativo Netto (EBIT), pari a Euro -0,25 milioni (Euro -0,48 milioni nel 2018), risente in larga parte degli ammortamenti pari a Euro -0,24 milioni (in linea con il 2018) che includono principalmente la quota di ammortamento dell'esercizio dei marchi.

Il *Risultato ante imposte *è pari a Euro -0,37 milioni, rispetto a Euro -0,56 milioni nel 2018, dopo oneri finanziari per Euro 0,12 milioni (Euro 0,08 milioni nel 2018).

Il *Risultato Netto dopo imposte *è pari a Euro -0,37 milioni rispetto a Euro -0,43 milioni nel 2018.

La Società registra un Capitale Circolante Netto pari a ca. Euro 1,61 milioni al 31.12.2019, in lieve decrescita rispetto al 31.12.2018 (pari a circa Euro 1,88 milioni).

La *Posizione Finanziaria Netta *risulta pari a Euro 0,46milioni (rispetto ad Euro 0,81 milioni al 31.12.2018), la variazione è riconducibile in particolare alla riduzione dei debiti finanziarie al miglioramento della redditività operativa della Società al 31.12.2019.

Il *Patrimonio Netto *è pari a Euro 2,24 milioni e la variazione rispetto all'esercizio precedente (Euro 2,4 milioni) riflette la perdita civilistica riportata nell'esercizio 2018. I risultati dellaSocietà registrati al 31 dicembre 2019 sono sostanzialmente in linea con il Piano Industriale Triennale 2020-2022 ("Piano Industriale"), approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 28 novembre 2019, in termini di ricavi netti che ammontano a oltre Euro 9,0 milioni.

In termini di EBITDA ed EBITDA Margin rispettivamente attesi nell'intorno di Euro 0,05 milioni e dello 0,6%, lo scostamento rispetto a quanto indicato nel Piano Industriale è ascrivibile aduna marginalità industriale inferiore alle attese (13,3% contro 14% attesa) causata dalla mancata realizzazione di alcuni pacchetti di capodanno nell'ambito della linea Partenze Speciali e il relativo blocco spazio per i quali non sono stati raggiunti i numeri sufficienti.

In miglioramento la Posizione Finanziaria Netta attesa per il 2019B nel range di Euro 0,9 milioni ed Euro 0,8 milioni è pari a Euro 0,46 milioni al 31.12.2019.

Relativamente alle stime indicate nel Piano Industriale al 2022non è possibile, in questa situazione di incertezza, sapere se le stesse saranno riconfermate. Si assiste ad alcuni lievi segnali di ripresa, numeri di contagio in diminuzione in una "fase 2" che procede secondo le attese, si legge sulla stampa di categoria che molti aeroporti europei apriranno nel mese di giugno e compagnie di rilevo programmano la nuova operatività. Questi sono segnali positivi ma solo tra qualche mese sarà possibile avere un quadro più preciso delle dinamiche del settore così che il management avrà gli elementi per ridefinire le linee strategiche e rimodulare il Piano Industriale.

La Società provvederà a dare tempestiva informativa al mercato di eventuali variazioni.

*Proposta di destinazione del risultato d'esercizio

*Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti di ripianare la perdita dell'esercizio pari a Euro 0,37 milioni mediante parziale utilizzo della riserva per soprapprezzo azioni.

Fatti di rilievo successivi alla chiusura del periodo

L'emergenza sanitaria scaturente dal diffondersi su scala globale del virus Covid 19, ha impattato l'economia italiana ed il comparto turistico in particolare, provocando uno stop improvviso alle attività produttive e un diffuso stato di incertezza in merito all'immediato futuro. Le restrizioni imposte dai Governi di tutti i Paesi e le nuove, prevedibili, abitudini di consumo, definite ed imposte dal distanziamento sociale e dalla necessità di accettare la convivenza con questo nemico invisibile, avranno un impatto assolutamente negativo sulle attività della Società con prevedibile ridimensionamento di fatturati e marginalità.

*Evoluzione prevedibile della gestione

*La nuova normalità post-Covid19 imporrà nuovi comportamenti e determinerà la necessità di procedere ad un ripensamento strategico volto a capire e prevedere come intercettare i nuovi flussi turistici e comprendere in che direzione andrà il business della Società. Conforta, in questo senso, pensare di poter contare su una divisione produttiva come Scenario ormai rodata in termini di meccanismi commerciali e una contrattualistica con le strutture ben avviata. Se come ormai tutte le più accreditate previsioni affermano (testate giornalistiche nazionali, stampa di settore ecc) il turismo nazionale, odi prossimità, sarà il primo a "ripartire" è logico che il management punti tantissimo su questo segmento e stia organizzando la piena operatività della linea di business, che in realtà non si è mai fermata.

Sono già in atto, a seguito di riunioni direzionali, nuove campagne pubblicitarie con le quali si sta comunicando la imminente riapertura degli uffici in occasione del consolidamento della Fase 2 dell'emergenza, nonché un allargamento dei prodotti in catalogo. Un esempio è dato dal prodotto Scenario Borghi, rappresentato dalla promozione di soggiorni in suggestivi comuni d'Italia in molte regioni, tra cui Toscana, Abruzzo, Marche e Basilicata.

Il rafforzamento del prodotto di Scenario passa anche per l'inserimento a catalogo della linea "Mare Italia" soprattutto per l'estate 2021 grazie al raggiungimento di numerosi accordi strategici con strutture ricettive e hotel, prima non contrattualizzate, operanti sulle zone costiere delle regioni di Puglia, Campania, Sicilia e Lazio.

Non si lavora solo per Scenario: anche nell'ambito del core business della Società, ed in particolare per il prodotto "su misura" lungo raggio, si sta operando a distanza con le agenzie di viaggio nell'ottica di non cancellare nessun viaggio, ma per chiedere a compagnie aeree e fornitori, con riferimento alle pratiche di viaggio che non sono potute partire e non potranno farlo nei prossimi mesi di restrizione, emissione di TravelVoucher. Questi ultimi, incassati o da incassare, rappresenteranno dei titoli o buoni, da sfruttare in occasione del saldo del nuovo viaggio che i clienti programmano nei prossimi 18 mesi. Questo consentirà semplicemente di spostare una porzione di fatturato dall'anno in corso al prossimo anno assicurando una continuità della gestione e mantenendo il rapporto commerciale con clienti e fornitori.

*Convocazione di Assemblea Ordinaria

*Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'assemblea ordinaria per il 25 giugno 2020 alle ore 10 presso la sede della Società, o all'occorrenza in seconda convocazione per il giorno 26 giugno 2020, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

-Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso il 31 dicembre 2019. Destinazione del Risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

L'Avviso di Convocazione dell'Assemblea, che sarà pubblicato entro i termini di legge e di statuto, indicherà altresì le modalità di partecipazione all'adunanza assembleare, nell'ottica in particolare di far fronte alle esigenze dell'attuale situazione di emergenza, del perdurarsi della stessa e in conformità a quanto previsto dalla normativa pro tempore vigente. La documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet nei termini previsti dalla normativa vigente.

