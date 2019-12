A seguito della comunicazione del 15 novembre 2019 inerente l'avvio di una negoziazione in esclusiva con Baron Philippe de Rothschild S.A. (il 'Venditore') per l'acquisizione del 100% del distributore francese Baron Philippe de Rothschild France Distribution S.A.S. ('RFD'), Campari Group annuncia oggi la firma dell'accordo. RFD, società interamente controllata da Baron Philippe de Rothschild S.A., è specializzata nella distribuzione di un portafoglio diversificato di marche di premium spirit internazionali, vini e champagne in Francia. In particolare, RFD è il distributore esclusivo del portafoglio di brand di Campari Group, tra cui Aperol, Campari, Glen Grant, Riccadonna e Grand Marnier, per il mercato francese dal 2009. Nel corso degli anni RFD ha sviluppato con successo i brand di Campari Group in Francia. Grazie alla performance molto positiva registrata in particolare da Aperol e Riccadonna, oggi il business di Campari Group rappresenta il principale contributore alle vendite e alla crescita di RFD. Relativamente al resto del portafoglio, RFD è il distributore esclusivo per il mercato francese del portafoglio premium e super premium di proprietà del Venditore, che include prestigiosi e rinomati vini locali e internazionali, tra cui i brand Mouton Rothschild e Mouton Cadet. Il prezzo totale dell'acquisizione è pari a €60,0 milioni ed è soggetto ai tipici meccanismi di aggiustamento prezzo. Nel 2018 RFD ha realizzato vendite complessive pari a €145,1 milioni (in base a principi contabili locali), che includono le vendite relative ai brand di proprietà di Campari Group. Il perfezionamento dell'operazione, soggetta all'ottenimento del parere favorevole dell'antitrust, è previsto nel primo trimestre 2020. L'acquisizione sarà finanziata con risorse disponibili e sarà pagata utilizzando cassa. Bob Kunze-Concewitz, Chief Executive Officer: 'Questa acquisizione rappresenta un passaggio fondamentale nella strategia di lungo termine di Campari Group volta al continuo rafforzamento della nostra struttura distributiva globale. La Francia è un mercato strategico ad alto potenziale per il Gruppo, principalmente grazie al business degli aperitivi e ai neoacquisiti brand premium di rhum agricole Trois Rivières e La Mauny. Questa acquisizione rappresenta un'opportunità unica per internalizzare la forza distributiva di RFD e dunque operare direttamente in Francia, con benefici derivanti dall'aumento della nostra massa critica e dell'accresciuto focus sui brand chiave di proprietà.'.