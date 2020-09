Come fare Trading su TESLA per sfruttare tutta la sua volatilità? Clicca qui ed ACCEDI GRATIS .

L'assemblea degli azionisti di *Davide Campari-Milano N.V. *tenutasi in data 18 settembre 2020 ha deliberato sui seguenti punti all'ordine del giorno.

Riduzione del Capitale della Società al fine di minimizzare l'impatto sulle riserve della Società derivante dall'emissione delle azioni a voto speciale

*L'assemblea degli azionisti di Campari ha approvato la proposta di *ridurre il valore nominale di ciascuna azione ordinaria da € 0,05 a € 0,01 *e conseguentemente di ridurre *il valore nominale di ciascuna azione a voto speciale A da € 0,05 a € 0,01, il valore nominale di *ciascuna azione a voto speciale B da € 0,20 a € 0,04 *e il *valore nominale di ciascuna azione a voto speciale C da € 0,45 a € 0,09 *(Riduzione del Capitale).

A seguito della Riduzione del Capitale, il capitale sociale di Campari sarà pari a €11.616.000,00 e l'ammontare complessivo della Riduzione del Capitale (pari a € 46.464.000,00) sarà allocato a riserve non distribuibili di Campari.

Pertanto, il capitale sociale di Campari rimane composto da 1.161.600.000 azioni che sono quotate, liberamente trasferibili e ciascuna di esse conferisce 1 diritto di voto.

Le azioni a voto speciale non sono quotate *su un mercato regolamentato, *non sono trasferibili *e *garantiscono solamente limitati diritti patrimoniali.

Ciascuna azione a voto speciale A, B e C conferisce rispettivamente 1 diritto di voto, 4 diritti di voto e 9 diritti di voto.

La Riduzione del Capitale è finalizzata a ridurre l'impatto sulle riserve della Società derivante dall'emissione di azioni a voto speciale.

Lo statuto della Società, infatti, permette l'emissione di tali azioni senza richiedere agli azionisti legittimati di corrispondere il valore nominale delle azioni a voto speciale, ma piuttosto attraverso l'utilizzo delle riserve disponibili della Società.

Per ulteriori informazioni sulla Riduzione del Capitale, si veda la documentazione disponibile sul sito di Campari (https://www.camparigroup.com/it/page/investors/trasferimento-sede-legale).

*Attuazione delle disposizioni dello statuto relative alla conversione delle azioni in Azioni Speciali Ordinarie

*Al fine di dare esecuzione all'Articolo 13.11 dello statuto di Campari, l'assemblea degli azionisti di Campari ha approvato l'autorizzazione a fornire ai detentori di azioni a voto speciale C il diritto di convertire una azione a voto speciale C, insieme alla azione ordinaria legittimata C, in una azione speciale ordinaria che dia diritto a 20 voti (le Azioni Speciali Ordinarie).

Tale diritto di conversione è finalizzato a rafforzare la stabilità del Gruppo e incentivare lo sviluppo e il coinvolgimento continuativo di una base stabile azionisti di lungo periodo.

Affinché una azione a voto speciale C e la corrispondente azione legittimata C siano legittimate per la conversione in una Azione Speciale Ordinaria che dia diritto a 20 voti, un azionista deve detenere tali azioni a voto speciale C nel periodo di conversione designato.

Vi saranno due finestre per i detentori di azioni a voto speciale C per richiedere la conversione:

(i) la prima finestra di conversione inizierà il 1° novembre 2028 e terminerà il 30 novembre 2028, e (ii) la seconda finestra di conversione inizierà il 1° novembre 2030 e terminerà il 30 novembre 2030. La seconda finestra di conversione consentirà a tutti gli attuali azionisti di beneficiare della possibilità di chiedere la conversione delle proprie azioni in Azioni Speciali Ordinarie: gli azionisti che richiedano l'assegnazione di azioni a voto speciale A prima del 30 novembre 2020 saranno nella condizione di detenere le azioni a voto speciale C durante la seconda finestra di conversione e avranno, dunque, titolo per esercitare il diritto di conversione in Azioni Speciali Ordinarie.

Le Azioni Speciali Ordinarie avranno i medesimi diritti patrimoniali delle esistenti azioni ordinarie e non saranno quotate su un mercato regolamentato.

*Nomina del dott. Fabio Facchini alla carica di amministratore non esecutivo

*L'assemblea degli azionisti di Campari ha approvato la proposta del consiglio di amministrazione della Società di nominare il dott. Fabio Facchini alla carica di amministratore non esecutivo per il periodo che termina con l'assemblea degli azionisti che si terrà nel 2022.

Il dott. Fabio Facchini è considerato indipendente secondo quanto previsto dal codice olandese di corporate governance. Il consiglio di amministrazione ritiene che l'esperienza quale revisore, nonché in generale l'esperienza nell'amministrazione del dott. Facchini forniranno un prezioso contribuito al consiglio di amministrazione.

*Approvazione della politica di remunerazione

*L'assemblea degli azionisti di Campari ha approvato la politica di remunerazione, come aggiornata e modificata ai sensi dell'ordinamento olandese. La politica di remunerazione prevede i parametri per la remunerazione degli amministratori esecutivi e degli amministratori non esecutivi, tenendo in considerazione gli applicabili requisiti di legge e i principi del codice olandese di corporate governance che derivano dall'applicabile legislazione olandese ed europea.

La politica di remunerazione è disponibile sul sito di Campari (https://www.camparigroup.com/it/page/il-gruppo/governance).

(GD - www.ftaonline.com)