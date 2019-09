Pramod Atluri, gestore di portafoglio obbligazionario di Capital Group, ha così commentato le prospettive sui tassi d'interesse degli Stati Uniti in vista della riunione odierna della Fed.

"I timori di una recessione economica, l'inflazione anemica e la fuga verso la qualità hanno fatto precipitare i tassi d'interesse statunitensi in queste ultime settimane. La fuga verso gli strumenti sicuri ha spinto i rendimenti dei Treasury USA trentennali sotto il 2% per la prima volta nella storia, mentre i rendimenti biennali hanno superato quelli decennali - un'inversione della curva che spesso in passato ha segnalato l'arrivo imminente di una recessione.

Ad agosto l'ammontare complessivo di obbligazioni con rendimenti sotto lo zero nel mondo sviluppato ha toccato il record assoluto superando i 15.400 miliardi di dollari, una cifra nettamente superiore al precedente picco di 12.000 miliardi del 2016.

Oggi, poco più di un quarto di tutte le obbligazioni investment grade nei mercati sviluppati mondiali corrisponde rendimenti negativi. Ciò significa che gli investitori devono pagare gli emittenti perché detengano i loro soldi, una situazione che tende a verificarsi nelle fasi di incertezza economica, quando gli acquirenti si riversano in massa sugli investimenti ritenuti sicuri.

Una volta, i rendimenti negativi erano una peculiarità del debito a breve termine (due anni o meno), mentre di recente il fenomeno si è esteso in maniera molto più marcata che in passato anche ai titoli a più lunga scadenza (cinque e dieci anni).

Le obbligazioni che supportano il porto sicuro dell'Eurozona, la Germania, sono in territorio ampiamente negativo, e il rendimento del Bund trentennale è sceso per la prima volta sotto lo zero.