L'Assemblea ordinaria degli azionisti (l'"Assemblea") di Casta Diva Group (CDG:IM), PMI Innovativa quotata su AIM Italia attiva a livello internazionale nel settore della comunicazione, presieduto dal Presidente Andrea De Micheli, si è riunita oggi in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima.

Andrea De Micheli, Presidente e AD di Casta Diva Group ha commentato: "Il 2019 è stato per il Gruppo un anno di grandi cambiamenti, tutti positivi.

Cambiamenti nella governance, nella gestione, negli investimenti, nella capitalizzazione. Presentiamo un bilancio con fatturato e patrimonio netto in forte crescita. In futuro dovremo far meglio in termini di redditività, ma nel 2019 abbiamo investito molte risorse nella digitalizzazione dell'azienda, cosa che, col senno di poi, è stata assolutamente strategica, perché ci ha permesso di affrontare l'emergenza Covid19 da una posizione di forza.

Nuove risorse derivanti dall'aumento di capitale, unite a un nuovo piano industriale triennale e alla valorizzazione di prodotti innovativi ci fanno guardare con fiducia al futuro del Gruppo, nonostante la situazione causata dalla pandemia. Stiamo puntando su nuovi modelli di business grazie all'utilizzo delle tecnologie digitali e contiamo di espandere l'attività in nuove aree della comunicazione aziendale: in-store promotion, elearning, streaming video, ecc.

Il lockdown ci ha spinto ad accelerare su prodotti innovativi da tempo in corso di sviluppo nelle diverse business unit del Gruppo, come il nuovo format di eventi digitali, già apprezzato dai clienti, e numerose altre soluzioni pronte per l'utilizzo. Siamo convinti che, passata l'emergenza Coronavirus, il business digitale su cui ci sentiamo di avere un vantaggio competitivo, possa affiancarsi a quello tradizionale.

La sfida è già partita e l'enorme successo del primo concerto in streaming del Blue Note, con oltre 110 mila spettatori collegati nel mondo, ci incoraggia a proseguire su questa strada".

*1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019 *

L'assemblea ha esaminato ed approvato la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione ed il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019. Nel corso dell'Assemblea è stato inoltre presentato il Bilancio consolidato di Casta Diva Group al 31 dicembre 2019 che ha chiuso con Ricavi delle vendite e prestazioni pari a Euro 35,1 milioni, in crescita del 6% sul 2018 (Euro 33,1 milioni).

Il Valore della Produzione è stato pari a Euro 36,8 milioni, + 5,7% rispetto al 2018 (Euro 34,8 milioni) e + 5% rispetto a quanto stimato nel Piano Strategico 2020- 2022 (Euro 35,2 milioni). All'estero il Valore della Produzione si è attestato a Euro 9,5 milioni (26% del totale). Il Primo Margine è stato pari a Euro 11,7 milioni, + 18% rispetto al 2018.

L'EBITDA è pari a Euro 0,8 milioni in linea con il 2018 (Euro 0,8 milioni). L'EBITDA Adjusted al netto delle componenti straordinarie e non ricorrenti è stato pari a Euro 1,3 milioni e rappresenta il 4% dei Ricavi, +100% rispetto al Piano Strategico 2020 – 2022 (Euro 0,7 milioni). L'EBITDA Adjusted era pari a Euro 2,3 milioni nel 2018, ma in quell'anno furono scontati elementi di carattere straordinario pari a Euro 1,5 milioni.

L'EBIT è pari a Euro -0,4 milioni, in miglioramento del 43% rispetto al 2018 (Euro -0,7 milioni) per Euro 0,3 milioni. L'EBIT Adjusted è pari a Euro 0,1 milioni e rispetto al Piano Strategico 2020-2022 è in diminuzione con una differenza di Euro 0,4 milioni dovuta a maggiori ammortamenti.

Il Risultato Netto si è attestato ad Euro -0,4 milioni, in miglioramento del 33% rispetto al 2018 (Euro -0,6 milioni), dopo imposte positive per Euro 0,4 milioni (imposte positive per Euro 0,6 milioni nel 2018).

La Posizione Finanziaria Netta è rappresentata da indebitamento netto, ed è pari a Euro 1,6 milioni, in miglioramento del 15,7% rispetto al Piano Strategico 2020-2022 ed in linea con la PFN al 30.06.2019 (indebitamento netto per Euro 1,6 milioni).

*2. Proposta di destinazione del risultato di esercizio

*L'Assemblea ha deliberato di riportare a nuovo la perdita d'esercizio 2019 pari ad Euro 77.529.

