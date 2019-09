Cauti acquisti sui titoli di Stato dell'Eurozona a metà mattina. Il rendimento del BTP *decennale segna un calo di un punto base allo 0,90% mentre lo yield del *Bund *tedesco cede 2 punti base e torna a quota -0,50 per cento. Lo *spread BTP/Bund si attesta così a 140 punti base. In queste ore il rendimento del Treasury statunitense decennale cede 2 punti base e torna all'1,778%, mantenendosi comunque sopra il rendimento della maturity a 2 anni in flessione parallela all'1,713 per cento.

In Italia la situazione politica è in ulteriore evoluzione dopo il lancio della "Italia viva" di Matteo Renzi che ha previsto l'adesione di 25 deputati e 15 senatori e, pur ribadendo il proprio sostegno al governo, ha inevitabilmente allargato il tavolo negoziale della maggioranza attuale.

Qualche irritazione sulla tempistica di questa ultima mossa (appena dopo il giuramento di ministri e sottosegretari) è trapelata da Palazzo Chigi.

L'attenzione dei mercati internazionali rimane comunque focalizzata sulla riunione odierna della Fed che potrebbe decidere un taglio dei tassi di un quarto di punto dal 2,25 al 2,00 per cento.

Ieri in maniera inattesa (era la prima volta in un decennio) la *Fed di New York *ha erogato finanziamenti per 53 miliardi di dollari in cambio di titoli di Stato per calmierare i tassi overnight (quelli di brevissimo termine) che erano schizzati al 5% contro un range atteso tra il 2,0 e il 2,25 per cento. Qualcuno ha ricordato i prodromi della crisi del 2008, ma secondo diversi osservatori l'improvviso prosciugamento della liquidità di breve sarebbe derivato da fattori tecnici come la richiesta delle imprese a ridosso di alcune scadenze fiscali.

Non passa inosservato lo "strano" rialzo del *Dollar Index *(+0,21% a 94,46) nel giorno in cui si attende un taglio dei tassi della Fed.