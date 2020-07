Il Consiglio di Amministrazione di Centrale del Latte d'Italia, riunitosi in data odierna, ha nominato per cooptazione, ai sensi dell'art.

Il Consiglio di Amministrazione di Centrale del Latte d'Italia, riunitosi in data odierna, ha nominato per cooptazione, ai sensi dell'art.13 del vigente statuto, la Prof.ssa Anna Claudia Pellicelli, nata a Modena il 3 giugno 1965, codice fiscale PLLNCL65H43F257X, quale amministratore non esecutivo ed indipendente. La Prof.ssa Pellicelli ricopre il ruolo di Direttore del Master Universitario in Marketing, Sales & Digital Communication e del Master Universitario in Marketing, Sales & Management dell'Industria Alimentare presso l'Università di Torino. La Prof.ssa Pellicelli è inoltre Visiting Professor presso l'Università Autonoma di Barcellona e presso l'Università Paris Nanterre e South Champagne Business School. La Società ritiene che le competenze della Prof.ssa Pellicelli siano di assoluta rilevanza per la società visti i piani di sviluppo e investimenti commerciali e di marketing previsti per il prossimo futuro. La nomina è avvenuta a seguito delle dimissioni in data 29 giugno 2020, con effetto immediato, dell'amministratrice indipendente Dottoressa Antonella Mansi.

*Fusione per incorporazione

*Si informa inoltre che, in data odierna, si è perfezionata la fusione per incorporazione di Centrale del Latte della Toscana S.p.A. e Centrale del Latte di Vicenza S.p.A in Centrale del Latte d'Italia S.p.A. Gli effetti dell'atto di fusione, oltre a semplificare la struttura del Gruppo, genereranno benefici e riduzioni di costi per almeno €3 milioni all'anno.

*Istituzione della sede secondaria a Firenze

*Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l'istituzione della sede secondaria nel Comune di Firenze, via dell'Olmatello n.20, con conseguente modifica dell'articolo 2, primo comma, del vigente statuto sociale.

*Nomina di Marco Massaccesi quale Direttore Generale

*Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato di nominare quale preposto della sede secondaria nonché Direttore Generale della Società, il dott. Marco Massaccesi, nato a Genova il giorno 21 dicembre 1959, codice fiscale MSSMRC59T21D969D.

(GD - www.ftaonline.com)