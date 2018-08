Il Consiglio di Amministrazione della Centrale del Latte d'Italia - società quotata dal 2001 al segmento STAR di Borsa Italiana oggi terzo player italiano del mercato del latte fresco e a lunga durata, con posizioni di leadership in Piemonte, Liguria, Toscana e Veneto – ha approvato i risultati al 30 giugno 2018 che mostrano segnali di miglioramento rispetto a quanto registrato nel primo semestre dell'anno precedente. Il primo semestre del 2018 si chiude con un fatturato consolidato pari a 90,5 milioni di Euro, con un incremento del 2,9% rispetto ai 87,9 milioni di Euro del 30 giugno 2017, anche grazie ad un significativo aumento delle esportazioni. Il margine operativo lordo (EBITDA) al 30 giugno 2018 raggiunge i 3,3 milioni di Euro - pari al 3,7% del valore della produzione – in crescita rispetto ai 2,5 milioni di Euro registrati al 30 giugno 2017. Il margine operativo netto (EBIT) al 30/6/2018 è negativo per 47 mila Euro ma in deciso miglioramento rispetto alle negative 722 mila Euro al 30/6/2017. Infine, al 30/6/2018 il risultato netto dopo le imposte è negativo per 821 mila Euro rispetto al risultato netto negativo di 1 milione di Euro al 30/6/2017. La posizione finanziaria netta del Gruppo al 30 giugno 2018 è negativa per 70,9 milioni di Euro rispetto al dato negativo di 62,3 milioni di Euro del 31 dicembre 2017 a seguito dei maggiori fabbisogni di capitale circolante e alla prosecuzione degli investimenti per il rinnovo degli impianti e dei magazzini nei vari stabilimenti del Gruppo. Si ricorda inoltre che durante lo scorso mese di giugno Centrale del Latte d'Italia ha siglato una partnership industriale e commerciale con Zerbinati Srl - azienda italiana leader di mercato nella produzione di insalate e verdure pronte al consumo, convenzionali e biologiche e di piatti pronti freschi. L'operazione prevede la cessione da parte di CLI a Zerbinati della business unit "Salads & Fruits", localizzata a Casteggio (PV) e preposta alla produzione delle insalate di IV gamma. Parallelamente, l'accordo permetterà a CLI, attraverso i propri canali di vendita, di commercializzare sui territori presidiati dal Gruppo le insalate e gli altri prodotti dell'ampia gamma Zerbinati (zuppe, vellutate, contorni, burger gluten-free e flan vegetali). Con il perfezionamento dell'operazione relativa alla business unit Salads & Fruits previsto per il 1° settembre 2018, l'implementazione delle nuove strutture organizzative e la razionalizzazione dei costi, si ritiene che nella parte finale dell'esercizio il Gruppo possa ottenere un ulteriore miglioramento della marginalità.