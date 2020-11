Firmato un accordo di licenza pluriennale tra Chiara Ferragni e Monnalisa, azienda leader nel settore del childrenswear di alta gamma e quotata all'AIM di Borsa italiana. L'accordo ha l'obiettivo di far crescere worldwide, nel segmento moda bambina 0-10 anni, il brand fondato da Chiara Ferragni, attraverso la struttura e l'esperienza di Monnalisa, che con i suoi 52 anni di storia, è distribuita in più di 60 Paesi, con oltre 500 punti vendita multibrand - tra i quali i più famosi deparment store del mondo - e con 48 monobrand in selezionatissime location del lusso internazionale. Monnalisa potrà, con questa partnership, allargare ulteriormente il proprio target di clientela, in linea con il percorso di trasformazione digitale intrapresa. La prima collezione frutto del nuovo corso di licenza del brand, sarà quella dedicata alla FALLWINTER 2021/2022. Chiara Ferragni, CEO e Creative Director di Chiara Ferragni Collection, dichiara: "L'accordo con Monnalisa è un ulteriore passo nello sviluppo a 360° e globale del marchio che porta il mio nome. La realtà toscana è senza dubbio l'eccellenza mondiale del kidswear alto di gamma e ci permetterà di entrare in questo segmento di mercato dalla porta principale." Christian Simoni, Amministratore Delegato di Monnalisa, commenta: "Questo accordo costituisce un'occasione senza precedenti per declinare tutta la nostra expertise - creativa, produttiva, commerciale, distributiva - avvalendosi di importanti economie di scala. Ci entusiasma proporci come volàno di un brand giovane ma così assolutamente iconico, beneficiando nel contempo della notorietà globale di questa straordinaria imprenditrice digitale, seguitissima anche dalle nostre giovani mamme come modello di donna determinata in cui identificarsi." L'accordo di licenza, della durata di 5 anni, sarà multicanale.

