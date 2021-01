Con l'assemblea straordinaria del 30 dicembre 2020 presso lo studio del Notaio Strato Cangiano del Distretto di Siena, presieduta dal dr. Alessandro Cellai, si è concluso l'iter di conferimento da parte di Cia in Dcc Srl (proprietaria di due importanti aziende in Toscana), delle due aziende vinicole siciliane Feudi del Pisciotto Srl, Az. Agr. Tenuta del Pisciotto Srl oltre a Resort del Pisciotto Srl. In seguito al conferimento dell'intero capitale posseduto (99%) delle tre società, Cia ha ricevuto in concambio il 17,5483% del nuovo capitale di 7.077.213 euro con sovrapprezzo di 30.525.665 di euro. Il valore di conferimento delle tre società del Gruppo Pisciotto è stato fissato dai valutatori indipendenti perito del Tribunale di Milano Luca Mutti e prof. Marco Villani, non inferiore a 14.000.000 rispetto a un valore di carico di 11,3 milioni. Il perito Mutti e il prof. Villani hanno anche fissato il valore minimo delle aziende toscane. L'operazione di consolidamento delle attività del Gruppo Pisciotto è stata deliberata dal Consiglio d'amministrazione di Cia del 22 dicembre 2020, per consentire alle due aziende vinicole siciliane e a Resort del Pisciotto di diventare parte di un complesso più ampio e più strutturato con una rete nazionale e internazionale, in un momento difficile anche per il settore del vino. Il consiglio, che ha sottoposto l'operazione alla procedura parti correlate, aveva dato mandato di seguire e concludere l'operazione al consigliere indipendente dr. Enzo Manes. Cia mantiene l'incarico di assistenza finanziaria alle tre aziende del Pisciotto ora estesa anche alle due toscane, Rocca di Frassinello Srl e Castellare-Nettuno Srl. L'assemblea ha provveduto alla nomina del nuovo consiglio d'amministrazione di Dcc Srl: Presidente dr. Paolo Panerai, Vice Presidente esecutivo dr. Alessandro Cellai, Consigliere delegato Walter Villa in rappresentanza di Cia, Avv. Paolo Angius consigliere indipendente di Cia, dr. Guido Pianaroli consigliere indipendente e Avv. Alessandro Bollettinari consigliere indipendente. L'assemblea ha provveduto a nominare, come prescritto dalla legge per le Srl con capitale consistente, Sindaco unico e Revisore legale il dr. Agostino Giorgi dello Studio del Professor Luigi Guatri. La capacità produttiva delle quattro aziende vinicole è intorno al milione di bottiglie, fra le quali alcuni vini al top dei rating internazionali come I Sodi di S. Niccolò (più volte nella 100 top mondiali di Wine spectator), Castellare Chianti Classico (anch'esso nei 100 Top di Wine Spectator), Le Sughere di Frassinello (anch'esso dei Top 100 della bibbia del vino internazionale), Baffonero con rating di 98/100 centesimi da più valutatori e per 4 volte miglior Merlot italiano secondo Luca Maroni, Nero d'Avola Versace (anch'esso nella 100 Top di Wine Spectator) e L'Eterno (miglior Pinot di Sicilia). Il Documento Informativo dell'operazione è disponibile sul sito di Cia Spa.

(RV - www.ftaonline.com)