Il Fondo monetario internazionale (Fmi) stima un'espansione dell'economia della Cina al 7,9% nel 2021 dopo la crescita limitata all'1,9% nel 2020 dalla crisi del Covid-19. "L'economia cinese continua la sua rapida ripresa dalla pandemia, aiutata da un solido sforzo di contenimento e da rapide azioni politiche per mitigare l'impatto della crisi", ha dichiarato il Fondo, secondo quanto riportato dall'agenzia stampa di Pechino Xinhua. L'Fmi ha sottolineato come le politiche macroeconomiche e finanziarie e le misure di stimolo anche fiscale abbiano salvaguardato la stabilità e sostenuto la ripresa economica. (RR - www.ftaonline.com)

