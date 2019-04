Continua la campagna di shopping di Pechino nell'oro. Secondo quanto riporta il Financial Times, infatti, in marzo la People's Bank of China (PboC) ha acquistato 11,2 milioni di tonnellate del metallo prezioso, portando le sue riserve a quota 1.885 tonnellate. Nei primi quattro mesi dell'anno sono state acquistate quasi 43 milioni di tonnellate dall'istituto centrale cinese, che si candida a superare Russia e Kazakhstan, maggiori acquirenti di oro del 2018. Nonostante la crescita di questi mesi, nota il Financial Times, e nonostante il fatto che la Cina sia il maggiore produttore d'oro al mondo, Pechino resta indietro nella classifica dei Paesi con maggiori riserve, che è guidata dagli Usa con oltre 8.000 tonnellate (seconda la Germania con quasi 3.400 tonnellate di oro).

