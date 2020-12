La People's Bank of China (PboC) promette di attuare una politica monetaria prudente che sia flessibile, precisa, ragionevole e moderata e mantenerla coerente, stabile e sostenibile. In un comunicato diffuso dopo la riunione semestrale della commissione per la politica monetaria, l'istituto centrale di Pechino ha affermato che presterà attenzione alla tempistica, alla portata e all'impatto ideali dei suoi interventi e manterrà il supporto necessario alla ripresa economica. La PboC, riporta l'agenzia stampa Xinhua, utilizzerà una varietà di strumenti per garantire liquidità a un livello ragionevole e ampio e mantenere la crescita dell'offerta di moneta e del finanziamento sociale sostanzialmente in linea con l'espansione dell'economia e garantire un rapporto di leva finanziaria stabile. (RR - www.ftaonline.com)

