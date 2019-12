Secondo Mark Zandi, chief economist di Moody's Investors Service, il debito corporate della Cina è la "più grande minaccia" per l'economia globale. Il tema è sotto la lente delle agenzie di rating da tempo. Fitch Ratings, che già lo scorso anno aveva definito il debito corporate un fattore ribassista chiave per l'espansione economica della Cina nel medio-lungo periodo, settimana scorsa aveva notato come i fallimenti delle società private in Cina abbiano registrato un ritmo da record quest'anno. Zandi ha invece notato come molte aziende stiano lottando per fare fronte a un rallentamento della crescita derivante dalla guerra commerciale lanciata da Donald Trump contro Pechino ma non solo.

(RR - www.ftaonline.com)