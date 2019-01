CNH Industrial, una delle maggiori società al mondo nel campo dei capital goods, ha annunciato oggi di voler porre le fondamenta per un'accelerazione della crescita e della redditività a livello globale attraverso il rinnovo della propria struttura organizzativa ed il rafforzamento e la focalizzazione del proprio Global Executive Committee ("GEC", in precedenza "Group Executive Council").

Il *GEC *è l'organismo decisionale di CNH Industrial responsabile della supervisione dell'andamento operativo dei segmenti e delle decisioni su determinate scelte operative.

«Il nostro settore sta vivendo una fase di trasformazione di crescente ampiezza e in continua accelerazione, alimentata da megatrend quali la digitalizzazione, l'automazione, l'elettrificazione e la "servitizzazione", ovvero una sempre maggiore enfasi sull'offerta di servizi, correlati e specifici, in parallelo all'offerta di prodotti. Le società devono adattarsi, trasformarsi e dotarsi continuamente di nuove energie al fine di affrontare queste sfide per il business e generare con successo valore nel lungo termine», ha dichiarato Hubertus Mühlhäuser, Chief Executive Officer di CNH Industrial.

Pertanto, i vertici di CNH Industrial hanno condotto un'analisi dettagliata delle modalità con le quali l'Azienda opera. La verifica ha comportato anche la raccolta di pareri da clienti e partner commerciali, la revisione dei processi e sistemi interni, così come un esame approfondito della struttura organizzativa e di governance.

«Nel riscontrare numerose aree di eccellenza, come evidenziato dalla nostra performance consolidata nel tempo, abbiamo anche identificato opportunità di miglioramento, quale la trasformazione dell'impostazione organizzativa nella nuova struttura che presentiamo oggi», ha commentato Mühlhäuser.