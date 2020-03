CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI / MI: CNHI) ha annunciato oggi che, alla luce delle limitazioni alla catena di fornitura causate dall'emergenza COVID-19 in Europa, sospenderà la maggior parte delle attività di assemblaggio europee per un periodo di due settimane. Questa sospensione si applicherà agli stabilimenti produttivi di mezzi agricoli, per le costruzioni e veicoli commerciali e speciali dell'Azienda. La maggior parte dei siti dedicati alla produzione di componenti rimarranno operativi a ritmo ridotto, sempre osservando strettamente le direttive sanitarie nazionali, in modo da garantire la prosecuzione delle forniture agli stabilimenti del Gruppo situati al di fuori dell'Europa. Anche i centri logistici europei e la maggioranza delle concessionarie rimarranno aperti per assicurare la continuità del servizio ai clienti finali. CNH Industrial sta lavorando a stretto contatto con le organizzazioni sindacali e le rappresentanze dei lavoratori per attuare le chiusure temporanee e le riaperture degli stabilimenti. Hubertus Mühlhäuser, Chief Executive Officer, CNH Industrial, ha dichiarato: «La nostra Azienda si è assunta con grande serietà la cura della salute e del benessere dell'intera forza lavoro e abbiamo attuato tutte le misure per proteggere i nostri dipendenti, nonché per dare il nostro contributo nella lotta al contenimento di questa pandemia. La decisione di fermare i nostri stabilimenti di assemblaggio in Europa per un periodo di due settimane è dovuta alle interruzioni nella nostra catena di fornitura europea, che non consente un'efficiente operatività. Durante queste sospensioni temporanee, attueremo ulteriori ed estese procedure di sanificazione e pulizia». Insieme a queste misure, e a quelle già in essere nei siti aziendali di tutto il mondo, il gruppo di lavoro globale di CNH Industrial dedicato alla gestione dell'emergenza COVID-19 sta monitorando costantemente la situazione in tutti i mercati in cui l'Azienda opera, pronto ad adottare ulteriori misure dove necessario, continuando al contempo a rispondere alla domanda dei clienti finali e alle richieste di assistenza per i propri mezzi e beni strumentali di importanza fondamentale.

