Sull'elezione della nuova governance dell'Aeroporto di Catania si accende il faro del Codacons. L'associazione ha infatti deciso di vederci chiaro sulla procedura seguita per individuare i nuovi vertici della società di gestione dello scalo siciliano, e presenta oggi una apposita istanza d'accesso alla SAC, alla* Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura del Sud Est Sicilia, alla *Regione Siciliana, all'IRSAP, alla Città Metropolitana di Catania, al Libero Consorzio Comunale di Siracusa, al Ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli e al *Ministro dello Sviluppo Economico *Luigi Di Maio.

"In base allo Statuto della SAC, tra le varie norme volte a regolamentare e presidiare la fase di nomina de membri degli Organi direttivi, si prescrive che la scelta debba ricadere in favore di soggetti che ".....devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza tra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva attraverso le attività indicate dal primo comma del presente articolo lettere a), b) e c) per almeno un quinquennio e per almeno dodici anni per quelle di cui alla lettera d )... Il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità dovrà essere accertato dal Consiglio di amministrazione di SAC, sentito il parere del Collegio sindacale, con propria delibera da adottare entro trenta giorni dall'insediamento – scrive il Codacons nell'istanza d'accesso – Si chiede pertanto accesso a tutta la documentazione acquisita/depositata nel procedimento di designazione nonché dei verbali delle sedute a seguito delle quali la Giunta Camerale ha prima richiesto, poi ricevuto ed infine designato i componenti, Curricula dei designati, con ostensione documentale degli atti e documenti che hanno disciplinato la fase di individuazione, prima, dei candidati e di designazione, poi, da parte della Giunta; eventuale documentazione attestante l'avvio delle attività di verifica della sussistenza dei requisiti in capo ai designati".