Il vicepresidente esecutivo della Commissione Europea Valdis Dombrovskis, in occasione della pubblicazione odierna delle raccomandazioni specifiche per Paese, ha affermato che, quando la ripresa avrà preso vigore, i Paesi UE dovranno tornare a concentrarsi sugli obiettivi di posizioni fiscali prudenti e debiti sostenibili.

Il vicepresidente esecutivo della Commissione Europea Valdis Dombrovskis, in occasione della pubblicazione odierna delle raccomandazioni specifiche per Paese, ha affermato che, quando la ripresa avrà preso vigore, i Paesi UE dovranno tornare a concentrarsi sugli obiettivi di posizioni fiscali prudenti e debiti sostenibili. Le circostanze straordinarie di oggi spingono però gli Stati alla gestione delle crescenti disuguaglianze e ad assicurarsi che nessuno sia lasciato indietro. "La ripresa deve essere equa e inclusiva", ha affermato.

Dombrovskis si è pronunciato anche sulle attese proposte della Commissione per il Fondo per la ripresa: "La prossima settimana sveleremo come intendiamo supportare gli Stati Membri nei loro sforzi di recupero. Non entrerò nei dettagli, ma voglio sottolineare una cosa. Una parte sostanziale delle risorse, ossia un parte dello Strumento per la ripresa, andrà a una nuova linea di credito per la ripresa e la resilienza che consentirà a tutti gli Stati Membri di finanziare gli investimenti pubblici e le riforme allineate alle priorità europee. Il Semestre Europeo e le raccomandazioni specifiche per Paese che presentiamo oggi forniranno una guidance per gli Stati Membri preparando la loro ripresa e i piani di resilienza, di conseguenza l'accesso ai finanziamenti dalla nuova linea di credito".

Oggi la Commissione Europea raccomanda che l'Italia adotti provvedimenti nel 2020 e nel 2021 al fine di:

"1. attuare, in linea con la clausola di salvaguardia generale, tutte le misure necessarie per affrontare efficacemente la pandemia e sostenere l'economia e la successiva ripresa; quando le condizioni economiche lo consentano, perseguire politiche di bilancio volte a conseguire posizioni di bilancio a medio termine prudenti e ad assicurare la sostenibilità del debito, incrementando nel contempo gli investimenti; rafforzare la resilienza e la capacità del sistema sanitario *per quanto riguarda gli operatori sanitari, i prodotti medici essenziali e le infrastrutture; migliorare il *coordinamento tra autorità nazionali e regionali;

fornire redditi sostitutivi e un accesso al sistema di protezione sociale adeguati, in particolare per i lavoratori atipici; attenuare l'impatto della crisi sull'occupazione, anche mediante modalità di lavoro flessibili e sostegno attivo all'occupazione; rafforzare l'apprendimento a distanza e il miglioramento delle competenze, comprese quelle digitali; garantire l'effettiva attuazione delle misure volte a fornire liquidità all'economia reale, in particolare alle piccole e medie imprese, alle imprese innovative e ai lavoratori autonomi, ed evitare ritardi nei pagamenti; anticipare i progetti di investimento pubblici maturi e promuovere gli investimenti privati per favorire la ripresa economica; concentrare gli investimenti sulla transizione verde e digitale, in particolare su una produzione e un uso puliti ed efficienti dell'energia, su ricerca e innovazione, sul trasporto pubblico sostenibile, sulla gestione dei rifiuti e delle risorse idriche e su un'infrastruttura digitale rafforzata per garantire la fornitura di servizi essenziali; migliorare l'efficienza del sistema giudiziario *e il *funzionamento della pubblica amministrazione".

(GD - www.ftaonline.com)