Next Generation EU, è questo il nome che la Commissione Europea ha attribuito al nuovo strumento per la ripresa europea, l'atteso Recovery Fund elaborato su indicazione del Consiglio Europeo.

Next Generation EU, è questo il nome che la Commissione Europea ha attribuito al nuovo strumento per la ripresa europea, l'atteso Recovery Fund elaborato su indicazione del Consiglio Europeo. Il fondo avrà una dotazione di 750 miliardi di euro, fino al 2% del Pil nominale europeo, e farà leva sul budget europeo 2021-2027. Il funding sarà indirizzato attraverso programmi UE e ripagato nel lungo periodo tramite i budget futuri non prima del 2028 e non oltre il 2058. Insieme alle misure approvate dal Consiglio Europeo del 23 aprile per 540 miliardi complessivi si mettono in campo dunque risorse per 1,29 trilioni di dollari. Considerando l'effetto leva del multiannual financial framework (il bilancio UE settennale) e del Next Generation EU l'investimento totale che potrebbe essere generato da queste misure ammonta a 3,1 trilioni di euro.

Previsti tre pilastri per Next Generation EU.

1) Supporto agli Stati membri per investimenti e riforme

Una nuova Recovery and Resilience Facility di € 560 mld, una linea di credito che offrirà supporto finanziario per investimenti e riforme, comprese quelle collegate alla transizione green e digitale e al consolidamento delle economie nazionali, collegandole alle priorità UE. Questa linea di credito sarà incorporata nel Semestre Europeo. Sarà equipaggiata con una linea a fondo perduto fino € 310 mld e potrà fornire prestiti fino a € 250 mld. Sarà disponibile per tutti gli Stati membri ma concentrata sui più colpiti e in quelli dove c'è maggiore bisogno di supporto.

Programmi fino a € 55 mld per le attuali politiche di coesione tra ora e il 2022 in base alla nuova iniziativa REACT-EU e che saranno allocati sulla base della severità degli impatti socio-economici della crisi, che includeranno il livello di disoccupazione giovanile e la prosperità relativa degli Stati membri.

Una proposta di rafforzamento del Just Transition Fund fino a € 40 mld, per assistere gli Stati membri nell'accelerazione della transizione verso la neutralità carbonica.

Un rafforzamento da € 15 mld per l'European Agricultural Fund for Rural Development a supporto delle aree rurali perché effettuino i cambiamenti strutturali necessari in linea con l'European Green Deal e nel raggiungimento di obiettivi ambiziosi in linea con le nuove strategie sulla biodiversità e le strategie Farm to Fork.

2. Incentivi agli investimenti privati:

Un nuovo strumento a supporto della solvibilità mobiliterà risorse private immediatamente per la sostenibilità delle imprese UE nei settori, nelle regioni e nei Paesi più colpiti. Potrà essere operativo dal 2020 con un budget di € 31 mld, finalizzato a sbloccare € 300 mld in supporto alla solvibilità delle imprese di tutti i settori e a prepararle per un futuro più pulito, digitale e sostenibile.

Potenziamento dell'InvestEU, il programma di investimento UE, a € 15,3 mld per mobilità investimenti privati in progetti in tutta l'Unione.

Una nuova Strategic Investment Facility costruita nell'InvestEU– per generare investimenti fino a € 150 mld nel rafforzamento dei settori strategici, specialmente quelli legati alla transizione green e digitale, e alle catene di valore chiave del mercato interno, grazie al contributo da € 15 mld del Next Generation EU.

3. Imparando la lezione della crisi:

Un nuovo Programma sanitario, EU4Health, per rafforzare la sicurezza sanitaria e prepararsi per le future crisi sanitarie con un budget da € 9,4 mld.

Un rafforzamento da € 2 mld del rescEU, il meccanismo di protezione civile dell'Unione, che sarà potenziato e rafforzato per equipaggiare l'Unione a prepararsi ed affrontare le crisi future.

Un ammontare di € 94,4 mld per Horizon Europe, che sarà rafforzato per finanziare la vitale ricerca sanitaria, la resilienza e le transizioni green e digitali.

Supporto ai partner globali d'Europa tramite un'ulteriore sostegno da € 16,5 mld per interventi esterni, compresi gli aiuti umanitari.Altri programmi UE saranno rafforzati allineare le piattaforme finanziarie future con i bisogni per la ripresa e le priorità strategiche. Altri strumenti saranno rafforzati per rendere il budget UE più flessibile e reattivo.

"Il raggiungimento di un rapido accordo politico sul Next Generation EUe su tutto il budget UE per il periodo 2021-2027 al livello di Consiglio Europeo entro luglio è necessario a dare nuovo dinamismo alla ripresa e attrezzare l'UE con un potente strumento che rimetta sulle proprie gambe l'economia e costruisca per il futuro".**

(GD - www.ftaonline.com)