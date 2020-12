Conte ha illustrato la situazione attuale e ha descritto le misure che il governo intende attuare nel 2021, in tema di contrasto alla pandemia e di rilancio dell'economia.

RECOVERY FUND

Sul Recovery fund Conte dichiara: "Sì a corsie preferenziali e percorsi accelerati sul Recovery plan",

Per tale ragione ci sarà un Cdm dedicato nei primi giorni di gennaio. Entro metà febbraio si arriverà alla presentazione finale del documento. E aggiunge: "Siamo perfettamente in sintonia con l'indirizzo politico della commissione Von der Leyen. Ci ha permesso di esprimere forza sul preogetto del Next Generation Eu. Non possiamo rinunciare a questa occasione storica e il governo non deve disperdere il suo patrimonio di credibilità. Non possiamo permetterci di galleggiare e operare in questo clima di azione sospesa. Tutti saremo chiamati ad assumerci le rispettive responsabilità".

Secondo Conte, resta tuttavia un problema di sostenibililtà del debito ma anche di capacità di spesa.

FINE BLOCCO LICENZIAMENTI A MARZO

La legge di bilancio ha stanziato 5 mld per far fronte ad ammortizzatori sociali, cassa Covid gratuita,La ministra con i sindacati e le forze sociali sta già lavorando allo scenario che dovremo affrontare dopo marzo, con la fine del blocco dei licenziamenti.

"È uno scenario molto preoccupante. Abbiamo costruito una cintura di protezione sociale che più o meno sta funzionando, ha scongiurato il licenziamento per 600mila persone. Ma dobbiamo lavorare alla riforma e al riordino degli ammortizzatori sociali e rendere più incisive le politiche attive del lavoro. Il mercato del lavoro si preannuncia molto critico dopo marzo".

