10 modi per generare reddito in pensione. Scopri di più leggendo la nostra guida senza spese. Clicca qui

Contrastati i bancari con il FTSE Italia Banche a -0,1% e l'EURO STOXX Banks in pareggio. A Milano perdono terreno Banco BPM -2,5%, BPER Banca -1,2%, Intesa Sanpaolo -0,4%. Bene UniCredit +0,7%: secondo indiscrezioni di stampa advisor di Banca Carige, governo e autorità e stanno premendo sull'istituto guidato da Jean Pierre Mustier per convincerlo ad ad acquisire la banca ligure commissariata a inizio anno dalla BCE. UniCredit avrebbe già respinto più volte gli inviti ma, se questi si ripetessero, alla fine difficilmente potrà tirarsi indietro. Sempre secondo indiscrezioni Mustier potrebbe però acconsentire solo a parità di condizioni con l'intervento di Intesa Sanpaolo nelle banche venete di un anno e mezzo fa: l'acquisizione di BP Vicenza e Veneto Banca avvenne a un prezzo simbolico di 1 euro e con un contributo pubblico di circa 5,2 miliardi di euro più garanzie pubbliche per 1,5 miliardi (il titolo Intesa scattò al rialzo in quell'occasione).

(Simone Ferradini - www.ftaonline.com)