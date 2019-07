Secondo quanto comunicato dal ministero di Commercio, Industria ed Energia di Seoul, in giugno l'export dalla Corea del Sud (sesto maggiore esportatore al mondo) ha segnato un crollo del 13,5% annuo, in ulteriore peggioramento rispetto alla precedente flessione del 9,5% (2,0% il declino di aprile).

Secondo quanto comunicato dal ministero di Commercio, Industria ed Energia di Seoul, in giugno l'export dalla Corea del Sud (sesto maggiore esportatore al mondo) ha segnato un crollo del 13,5% annuo, in ulteriore peggioramento rispetto alla precedente flessione del 9,5% (2,0% il declino di aprile). Il dato, che segna la settima contrazione consecutiva, si confronta con il calo del 12,0% del consensus. Flessione dell'11,1% annuo invece per le importazioni, dopo il precedente declino dell'1,9% (2,4% il progresso di aprile) e il 10,1% di contrazione atteso dagli economisti. Il risultato è stato un surplus della bilancia commerciale salito a 4,17 miliardi di dollari dai 2,27 miliardi di maggio (4,00 miliardi in aprile), contro i 4,00 miliardi del consensus.

