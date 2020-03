La diffusione del nuovo coronavirus in Italia ha spinto il governo a varare ulteriori misure eccezionali con un Decreto del presidente del consiglio dei ministri firmato nella notte tra il 7 e l'8 marzo 2020 che chiude agli spostamenti in entrata e uscita (se non imposti da esigenze lavorative o di salute) dalla regione Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia.

La diffusione del nuovo coronavirus in Italia *ha spinto il governo a varare ulteriori *misure eccezionali con un Decreto del presidente del consiglio dei ministri firmato nella notte tra il 7 e l'8 marzo 2020 che chiude agli spostamenti in entrata e uscita (se non imposti da esigenze lavorative o di salute) dalla regione Lombardia *e dalle *province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia. Le misure dureranno almeno fino al prossimo 3 aprile e bloccano le attività di ristorazione e bar fuori dalla fascia oraria 6.00-18.00, con l'imposizione negli orari di apertura della distanza interpersonale di almeno un metro.

Chiuse nelle giornate festive e prefestive anche le medie e grandi strutture di vendita, sospese sempre le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, terme, centri culturali, sociali e ricreativi.

I dati *del ministero della Salute e della Protezione civile indicano all'8 marzo *6387 *casi positivi di virus in Italia (+1326 casi, ossia +26% circa), *366 *deceduti (+133 in un giorno, ossia +57%) e *622 guariti. I casi totali sono dunque 7375, pochi meno dei 7.382 casi della* Corea del Sud*, assai meno degli 80.735 della *Cina *continentale dove però la curva della diffusione si è già notevolmente appiattita, a differenza di quella che rappresenta i casi in Italia (dati presi dalla mappa aggiornata della John Hopkins University).

In Italia sono 3557 i ricoverati, 650 quelli in terapia intensiva, 2180 quelli in isolamento domiciliare. Solo in Lombardia si contano 399 ricoverati in terapia intensiva, dove si teme la tenuta delle strutture sanitarie messe sotto crescente pressione da giorni, al punto che per 13 pazienti ricoverati in terapia intensiva è stato deciso il trasferimento in altre regioni.

In Europa e nel Mondo continua a crescere l'epidemia con l'Iran che tocca quota 1209 casi, seguito dalla *Francia *(1.209) e dalla *Germania *(1.040). Annunciate in Italia misure straordinarie su nuove assunzioni di personale sanitario e sull'acquisto di dispositivi di sicurezza.

Si registra a livello politico, nel weekend, anche la positività e la quarantena del segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti.

