I dati comunicati dalla Protezione Civile e dal Ministero della Salute alle 18 del 2 marzo 2020 indicano in Italia sul territorio nazionale 1835 persone che risultano positive al virus. Le persone guarite sono 149.

Il numero di contagiati nelle singole Regioni è il seguente: 1254 in Lombardia, 335 in Emilia-Romagna, 273 in Veneto, 51 in Piemonte, 35 Marche, 22 in Liguria, 17 in Campania, 13 in Toscana, 9 in Friuli Venezia Giulia, 7 nel Lazio, 7 in Sicilia, 5 in Abruzzo, 4 in Puglia, 2 in Umbria, 1 in Calabria e 1 nella Provincia autonoma di Bolzano.

I pazienti ricoverati con sintomi sono 742, 166 sono in terapia intensiva, mentre 927 si trovano in isolamento domiciliare.

Complessivamente dunque i casi totali sono pari a 2036 e sommano i 1835 casi positivi al Covid-19, 149 guariti e 52 deceduti.

(GD - www.ftaonline.com)