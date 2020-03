I primi ministri di Italia, Francia, Belgio, Irlanda, Lussemburgo, Grecia, Spagna, Slovenia e Portogallo hanno inviato una lettera aperta al presidente del Consiglio Europeo Charles Michel per sollecitare misure urgenti contro la pandemia in corso e superare gli ostacoli frapposti da Paesi come Germania e Olanda.

I primi ministri di Italia, Francia, Belgio, Irlanda, Lussemburgo, Grecia, Spagna, Slovenia *e *Portogallo *hanno inviato una lettera aperta *al presidente del Consiglio Europeo Charles Michel per sollecitare *misure urgenti contro la pandemia *in corso e superare gli ostacoli frapposti da Paesi come Germania e Olanda. Ne riportano il testo Il Corriere della Sera e l'Ansa.

"Abbiamo bisogno - si legge nella lettera - di allineare le prassi adottate in tutta Europa, basandoci su esperienze pregresse di successo, sulle analisi degli esperti, sul complessivo scambio di informazioni [...]. Dobbiamo chiedere alla Commissione europea di elaborare linee guida condivise, una base comune per la raccolta e la condivisione di informazioni mediche ed epidemiologiche, e una strategia per affrontare nel prossimo futuro lo sviluppo non sincronizzato della pandemia".

"Abbiamo anche bisogno - aggiunge il testo - di assicurare che le principali catene di valore possano funzionare appieno all'interno dei confini dell'UE e che nessuna produzione strategica sia preda di acquisizioni ostili in questa fase di difficoltà economica".

"Le misure straordinarie che stiamo adottando per contenere il virus hanno ricadute negative sulle nostre economie nel breve termine. Abbiamo pertanto bisogno di intraprendere azioni straordinarie *che limitino i danni economici e ci preparino a compiere i passi successivi. Questa crisi globale richiede *una risposta coordinata a livello europeo".

"Gli strumenti di politica monetaria della BCE - specifica ancora la missiva dei capi di governo - dovranno essere affiancati da decisioni di politica fiscale di analoga audacia, come quelle che abbiamo iniziato ad assumere, col sostegno di messaggi chiari e risoluti da parte nostra, come leader nel Consiglio Europeo".

Per contrastare la crisi, aggiunge ancora la lettera, si "richiede l'attivazione di tutti i comuni strumenti fiscali a sostegno degli sforzi nazionali e a garanzia della solidarietà finanziaria, specialmente nell'Eurozona.

In particolare, dobbiamo lavorare su uno strumento di debito comune emesso da una Istituzione dell'UE per raccogliere risorse sul mercato sulle stesse basi e a beneficio di tutti gli Stati Membri, garantendo in questo modo il finanziamento stabile e a lungo termine delle politiche utili a contrastare i danni causati da questa pandemia.

Vi sono valide ragioni per sostenere tale strumento comune, poichè stiamo tutti affrontando uno shock simmetrico esogeno, di cui non è responsabile alcun Paese, ma le cui conseguenze negative gravano su tutti. E dobbiamo rendere conto collettivamente di una risposta europea efficace ed unita. Questo strumento di debito comune dovrà essere di dimensioni sufficienti e a lunga scadenza, per essere pienamente efficace e per evitare rischi di rifinanziamento ora come nel futuro".

Più in dettaglio: "I fondi raccolti saranno destinati a finanziare, in tutti gli Stati Membri, i necessari investimenti nei sistemi sanitari e le politiche temporanee volte a proteggere le nostre economie e il nostro modello sociale. Con lo stesso spirito di efficienza e solidarietà, potremo esplorare altri strumenti all'interno del bilancio UE, come un fondo specifico per spese legate alla lotta al Coronavirus, almeno per gli anni 2020 e 2021, al di là di quelli già annunciati dalla Commissione.

Dando un chiaro messaggio di voler affrontare tutti assieme questo shock unico, rafforzeremmo l'Unione Economica e Monetaria e, soprattutto, invieremmo un fortissimo segnale ai nostri cittadini circa la cooperazione determinata e risoluta con la quale l'Unione Europea è impegnata a fornire una risposta efficace ed unitaria.

Abbiamo inoltre bisogno di preparare assieme "il giorno dopo" e riflettere sul modo in cui organizziamo le nostre economie attraverso i nostri confini, le catene di valore globale, i settori strategici, i sistemi sanitari, gli investimenti comuni e i progetti europei. Se vogliamo che l'Europa di domani sia all'altezza delle sue storiche aspirazioni, dobbiamo agire oggi e preparare il nostro futuro comune. Apriamo pertanto il dibattito ora e andiamo avanti, senza esitazione".

