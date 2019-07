Conclusioni nella causa C-395/18, TIM/Consip (IT) (Appalti pubblici di servizi – Offerente con più subappaltatori – Uno dei subappaltatori non in regola con le norme sull'accesso al lavoro dei disabili – Esclusione dalla gara dell'offerente principale) Nel 2016, la Consip – società per azioni, partecipata al 100% dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che opera al servizio esclusivo della Pubblica Amministrazione – ha indetto una gara a procedura aperta avente ad oggetto l'affidamento della fornitura del Sistema WDM per l'interconnessione del Centro di elaborazione dei dati (CED) dei Dipartimenti della Ragioneria Generale dello Stato, del Tesoro e degli Affari generali.

Nel 2016, la Consip *– società per azioni, partecipata al 100% dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che opera al servizio esclusivo della Pubblica Amministrazione – ha indetto *una gara *a procedura aperta avente ad oggetto l'affidamento della fornitura del *Sistema WDM per l'interconnessione del Centro di elaborazione dei dati (CED) dei Dipartimenti della Ragioneria Generale dello Stato, del Tesoro e degli Affari generali.

Nel corso della procedura di selezione, uno dei tre subappaltatori eventuali indicati da Tim s.p.a. è risultato non in regola con le norme che disciplinano l'accesso al lavoro dei disabili.

A seguito di tale accertamento, Consip s.p.a. ha disposto l'esclusione dalla procedura della concorrente Tim s.p.a., in applicazione del codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50 del 2016).

Tim ha proposto un ricorso innanzi al TAR Lazio, chiedendo l'annullamento del provvedimento di esclusione per il suo carattere ingiusto e sproporzionato nonché contrario alla direttiva 2014/24 in materia di appalti pubblici, la quale, secondo Tim, non consentirebbe l'inflizione di una siffatta sanzione all'operatore economico concorrente alla gara in caso di riscontro di un motivo di esclusione a carico del subappaltatore, tanto più quando tale operatore, come nel caso di specie, possa comunque avvalersi, per l'esecuzione della commessa, di altri subappaltatori, anch'essi designati in sede di gara.