Credem, in linea con gli obiettivi di sviluppo e di crescita del Gruppo, prosegue con decisione la strategia di sostegno al tessuto economico italiano ed in particolare alle aziende che investono per crescere e concretizzare i loro progetti d'impresa.

Credem, in linea con gli obiettivi di sviluppo e di crescita del Gruppo, prosegue con decisione la strategia di sostegno al tessuto economico italiano ed in particolare alle aziende che investono per crescere e concretizzare i loro progetti d'impresa.

In particolare, sono 9 i miliardi di euro di finanziamenti che sono stati complessivamente stanziati per le piccole e medie imprese clienti e potenziali nuovi clienti nel corso del 2018 e disponibili fino alla fine dell'anno. Il plafond ha riguardato un bacino complessivo di 100 mila aziende di cui 30 mila già clienti e 70 mila potenziali nuovi clienti. Il target a cui ci si è rivolti è rappresentato da piccole medie imprese, artigiani, agricoltori e liberi professionisti, che abbiano tra l'altro l'obiettivo di gestire le esigenze di liquidità, generalmente accentuate verso fine anno, per il pagamento di tredicesime, acconti per imposte di fine novembre, anticipi Iva, oltre ad altre necessità finanziarie quali il finanziamento del magazzino o il pagamento anticipato dei fornitori.

Il plafond disponibile complessivo è stato suddiviso per regione, in relazione al tessuto economico e al numero di aziende con le migliori prospettive di sostenibilità del debito: oltre 1,4 miliardi per l'Emilia Romagna, circa 2,3 miliardi alla Lombardia, 1,1 miliardi al Veneto, 600 milioni alla Toscana, 500 milioni al Piemonte, 570 milioni alla Campania, 680 milioni al Lazio, 420 milioni alla Puglia, 360 milioni alla Sicilia.

Il Gruppo Credem a fine settembre 2018 ha aumentato i prestiti alla clientela del 2,6% a/a rispetto al sistema che segna +1,55% nello stesso periodo^()^, raggiungendo 24 miliardi di euro. Il Gruppo ha mantenuto inoltre la qualità dell'attivo ai vertici del sistema bancario con sofferenze nette su impieghi netti a 1,05 % (dato a fine settembre), dato significativamente inferiore alla media di sistema pari a 2,32%^()^.