Il fondatore di Algebris, azionista di Creval, vede un matrimonio per quest'ultima entro 2-3 anni. Tempi ben più brevi invece per il nuovo piano industriale.

Anche la seduta odierna si avvia alla conclusione con il segno meno per Creval che, dopo essersi fermato poco sotto la parità ieri, cede oggi lo 0,55% a 0,0718 euro, con oltre 10 milioni di azioni scambiate fino ad ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 29 milioni di pezzi.

Creval non reagisce alle dichiarazioni rilasciate oggi da Davide Serra, fondatore di Algebris, azionista della banca valtellinese con una quota di circa il 5%.

Il CEO del famoso fondo ha affermato a margine di un evento presso la Bocconi di Milano, che un consolidamento nel settore bancario ci sarà sicuramente, visto che ci sono troppe banche in Italia e in Europa.

Quanto a Creval, Serra ha dichiarato che prima di pensare alle nozze è meglio mettere la casa in ordine, ipotizzando quindi che un coinvolgimento del gruppo bancario nel processo di consolidamento possa avvenire nell'arco dei prossimi 2-3 anni.

Bisognerà attenere invece decisamente meno tempo per il nuovo piano industriale di Creval, per il quale secondo il CEO di Algebris ci vorranno ancora 2-3 mesi. Serra ha inoltre aggiunto che la banca valtellinese ha un bilancio pulito, ma soffre dei tassi a zero e per il fatto che l'economia italiana è in recessione.

Il contesto dunque non è dei migliori, ma ciò si può compensare con azioni manageriali, a detta di Serra che ha espresso peraltro soddisfazione per la presenza in seno a Creval di un Board indipendente e in gamba.