Anheuser-Busch InBev (Ab InBev) ha sfiorato un crollo del 10% in apertura a Bruxelles, dopo avere comunicato per il terzo trimestre un ebitda piatto a perimetro costante, a fronte di vendite in progresso del 2,7% annuo, ma in declino dello 0,5% in termini di volume. Nei tre mesi il primo produttore di birra al mondo ha registrato profitti netti rimbalzati da 959 milioni di dollari a 3,0 miliardi. L'eps si è più che triplicato da 49 centesimi a 1,51 dollari. Ab InBev ha confermato la guidance d'esercizio per una solida crescita dei ricavi.

