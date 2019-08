Glencore ha comunicato il crollo dei profitti netti del 92% a 200 milioni di dollari nel primo semestre. La contrazione dell'ebitda rettificato è stata invece del 32% annuo, a 5,6 miliardi, contro i 5,9 miliardi attesi dagli analisti. Risultati condizionati dal declino dei corsi di rame e cobalto e dalla performance negativa delle attività minerarie in Africa. Per quanto riguarda il cobalto, il colosso delle commodity ha anticipato la chiusura della sua miniera in Congo (che è la maggiore produttrice al mondo del metallo utilizzato tra l'altro nella produzione di batterie per auto), dopo il declino del 40% registrato dal prezzo della materia prima. Stop che potrebbe durare fino a due anni. Glencore ha sfiorato un crollo del 4% all'apertura degli scambi a Londra.

