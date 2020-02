Dopo una chiusura d'ottava, e del mese di gennaio, in decisa frenata per Wall Street (peggiore dei tre principali indici newyorkesi il Dow Jones Industrial Average, deprezzatosi venerdì del 2,09%), alla riapertura delle contrattazioni in Asia la tendenza ribassista è proseguita.

Dopo una chiusura d'ottava, e del mese di gennaio, in decisa frenata per Wall Street (peggiore dei tre principali indici newyorkesi il Dow Jones Industrial Average, deprezzatosi venerdì del 2,09%), alla riapertura delle contrattazioni in Asia la tendenza ribassista è proseguita. Scambiano per la prima volta dal 23 gennaio scorso le piazze di Shanghai e Shenzhen (rimaste chiuse per le lunghe festività del Capodanno lunare) e segnano un crollo superiore al 9% in avvio. La PboC domenica aveva annunciato l'iniezione nel sistema finanziario del Paese di liquidità per 1.200 miliardi di yuan (pari a oltre 156 miliardi di euro) attraverso operazioni sui reverse repo. Misura che non è stata sufficiente ad allontanare i timori per l'impatto sull'economia dell'epidemia di coronavirus (le vittime nella sola Cina continentale sono salite a 361, superando le 349 dell'epidemia di Sars tra 2002 e 2003). E il risultato è una perdita di quasi l'1% per l'indice Msci Asia-Pacific, Giappone escluso, in contrazione per l'ottava sessione consecutiva.

Sul fronte valutario il Bloomberg Dollar Spot Index, paniere che monitora la divisa americana nei confronti delle altre dieci principali monete, è in moderato rialzo ma il parallelo deprezzamento dello 0,20% dello yen sul biglietto verde non riesce a sostenere la piazza di Tokyo: il Nikkei 225 perde infatti l'1,01% (fa meglio l'indice più ampio Topix, deprezzatosi comunque dello 0,70%). Sul fronte macroeconomico, recupero in gennaio per l'attività manifatturiera del Giappone, che rimane comunque sotto la soglia che separa crescita da contrazione per il nono mese consecutivo. La lettura finale dell'indice Pmi Jibun Bank stilato da Markit per il mese appena chiuso si attesta infatti a 48,8 punti contro i 48,4 punti di dicembre (48,9 punti in novembre) e i 49,3 punti del dato flash.