CY4GATE (AIM: CY4) - società attiva nel mercato cyber a 360°, comunica che sarà uno dei protagonisti dell'evento virtuale Next Gems, in programma dal 3 al 5 novembre e promosso da VirgilioIR. L'evento, dedicato alle società quotate di Borsa Italiana, permette l'incontro tra le micro Cap quotate e gli investitori istituzionali italiani e internazionali. A rappresentare la Società saranno presenti Eugenio Santagata, Amministratore Delegato, e Luca Lucidi, CFO e Investor Relations Manager. Durante le videoconferenze, che si svolgeranno tramite one-to-one meeting o in piccoli gruppi, il management di CY4GATE illustrerà alla comunità finanziaria la performance del primo semestre 2020, caratterizzata da ricavi e indicatori economici in crescita double digit e una forte patrimonializzazione, i prodotti proprietari e la strategia commerciale. Recentemente la società ha siglato accordi di collaborazione con GAIA-X, il primo cloud su scala europea, e Gartner, multinazionale americana di ricerca e consulenza, leader a livello globale per consulenza e advisory nel mondo dell'IT. Eugenio Santagata, CEO di CY4GATE ha dichiarato: "Abbiamo aderito con entusiasmo alla prima edizione della Virtual Investors Conference Next Gems, ricevendo oltre 25 richieste di meeting da investitori istituzionali esteri e domestici. Oltre ad essere un importante momento di visibilità per far conoscere la nostra realtà e il nostro progetto industriale unico, questi meeting rappresentano una ideale opportunità per confrontarsi con investitori abituati a raffrontarsi costantemente con realtà eterogenee e che possono stimolare nuove visioni da prospettive diverse".

(RV - www.ftaonline.com)