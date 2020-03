Fai Trading sulle Inversioni e sulle Esplosioni di Volatilità! Clicca qui e scopri come scegliere solo i titoli migliori per il tuo Trading grazie al Rilevatore Doji Line Heikin-Ashi di Fabio Brigida.

Il Consiglio di Amministrazione di Cyberoo, società quotata sul mercato AIM Italia e specializzata nella Cyber Security, ha esaminato e approvato in data 27 marzo 2020 il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2019.

Fabio Leonardi, Amministratore Delegato del Gruppo commenta: "I risultati di bilancio 2019 testimoniano il raggiungimento degli obiettivi di budget. Cyberoo ha evidenziato un'importante crescita, con un aumento dei Ricavi del +23% e del +42% nell'Ebitda (36,5% di Ebitda margin). Nel corso dell'anno sono stati contrattualizzati nuovi importanti clienti. Attraverso l'operazione di quotazione la Società ha avuto la possibilità di attrarre l'attenzione di una più ampia e diversificata platea di investitori con vantaggi, oltreché in termini di valorizzazione e visibilità, di posizionamento rispetto ai suoi competitor e ai partner strategici, nonché in termini di maggiore liquidità del mercato rispetto a quella che normalmente caratterizza un sistema multilaterale di negoziazione. Il 2020 si presenta ancora come un anno di notevole crescita in termini di ricavi e marginalità.

Fino a febbraio 2020 è continuata l'attività volta al rafforzamento della struttura commerciale per il presidio diretto del mercato, anche grazie ad una attività di marketing tesa al rafforzamento del Brand e all'analisi delle esigenze specifiche dei target della Società."Le attuali contingenze straordinarie correlate all'emergenza Covid-19, ci fanno ipotizzare possibili correzioni dei valori di budget 2020,magli investimenti effettuati e il riscontro del mercato ci fanno prevedere per il prossimo triennio risultati in ulteriore forte crescita".

*Principali risultati consolidati al 31 dicembre 2019

*Il bilancio consolidato è stato redatto sulla base dei bilanci dell'esercizio chiuso al 31/12/2019 delle società Cyberoo S.p.A., Life Your Brand S.r.l.e MFD International S.r.l., rientranti nel perimetro di consolidamento del Gruppo Cyberoo. Si precisa che i dati di comparazione del 2018 fanno riferimento al bilancio consolidato pro forma già esposto nel Documento di Ammissione.

I *Ricavi complessivi *ammontano a € 5,62 milioni, +23% rispetto a € 4,57 milioni nel 2018. La crescita è principalmente attribuibile all'aumento dei Canoni ricorrenti relativi a nuovi importanti clienti. Il Valore della Produzione ammonta a € 6,72 milioni, +28% rispetto a € 5,24 milioni nel 2018. La crescita è derivante anche dalla voce "Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni" pari a 0,85 milioni nel 2019.

L'*EBITDA *ammonta a € 2,45 milioni, pari a un EBITDA margin del 36,5% del VdP, in crescita del 42% rispetto al 2018 (€ 1,73 milioni).IlValore della Produzione e l'EBITDA 2019 sono in linea con quanto dichiarato nel Capitolo X del Documento di Ammissione in fase di IPO.

Il Risultato ante imposte, pari a € 1,05 milioni, registra un incremento del 213% rispetto ai € 0,33 milioni del 2018

L'*Utile Netto *pari a € 0,70 milioni registra un incremento considerevole rispetto a € 0,01 milioni del 2018 e si attesta al 12% del totale Ricavi.

L'*Attivo fisso netto *al 31 dicembre 2019 ammonta a Euro6,66 milioni in aumento rispetto all'esercizio precedente del 73% per effetto principalmente dell'incremento delle immobilizzazioni immateriali a seguito di importanti investimenti in tecnologie software, ricerca e sviluppo realizzati nella parte finale dell'anno.

I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno ammontano a Euro 1,69 milioni (nel 2018 pari a Euro 0,8 milioni) e sono rappresentati da software(registrati presso la SIAE) volti al miglioramento dell'offerta e dei servizi prestati.

In particolare, si fa riferimento ai progetti "OSINT Open source intelligence", "CYPEER" e "DATA MINING" –PROGETTO "TITAN". Le immobilizzazioni in corso e acconti ammontano a Euro 1,13 milioni (nel 2018 pari a Euro 0) e sono imputabili a costi capitalizzati per lo studio e lo sviluppo dei software "OSINT", "TITAN" e "CYPEER".

Il *Capitale circolante netto *è passato da Euro 0,37 milioni al 31 dicembre 2018 a Euro 1,69 milioni al 31 dicembre 2018 derivante dall'aumento dei crediti verso clienti correlato alla crescita del fatturato su nuovi importanti clienti (tale voce è passata da Euro 0,56 milioni del 2018 a Euro 1,41 milioni del 2019).

La *Posizione Finanziaria Netta *del Gruppo (Cassa)risulta pari a Euro 3,29 milioni grazie anche agli introiti derivanti dall'operazione straordinaria di quotazione sul mercato AIM Italia. Parte della raccolta è stata utilizzata per investimenti in comunicazione, marketing e per lo sviluppo di tecnologie e soluzioni in grado di garantire un vantaggio competitivo rispetto al mercato così come era stato comunicato in fase di Road Show al mercato.

Bilancio civilistico di Cyberoo S.p.A: Il bilancio individuale di Cyberoo S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2019 evidenzia un utile netto di Euro 748.211.

Il Consiglio di Amministrazione ha proposto di non procedere ad alcuna distribuzione di dividendi, preferendo così reinvestire le risorse generate nel rafforzamento della patrimonializzazione del Gruppo e di destinare a riserva legale il 5% pari a Euro 37.411 e a riserva Straordinaria il 95% pari a Euro 710.800.

In questo modo il Gruppo si troverà nelle migliori condizioni patrimoniali e finanziarie per fronteggiare sia la situazione di generale incertezza determinata dal Covid19, che per cogliere le nuove opportunità che si genereranno dal crescente bisogno di soluzioni di cybersecurity del mercato.

*Fatti di rilievo successivi alla chiusura dell'esercizio

*Il 2020 si presentava ancora come un anno di crescita di ricavi e marginalità grazie alla strategia, posta in essere dalla Società, di rafforzamento della struttura commerciale per il presidio diretto del mercato grazie ad una attività di marketing tesa al rafforzamento del Brand ed all'analisi delle esigenze specifiche delle società target con l'obiettivo di poter fornire un servizio sempre all'altezza.

A partire dalla seconda metà di Febbraio 2020 si è manifestata in Italia, con particolare virulenza in Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, una crisi epidemica derivante dal contagio dell'uomo da parte del virus COVID-19.

Si sono susseguiti numerosi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e Decreti del Presidente della Regione Emilia -Romagna, volti a circoscrivere la diffusione del virus tra la popolazione attraverso restrizioni sempre più severe della mobilità privata e pubblica, parziali restrizioni alle attività produttive e di servizio, con la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto di tale situazione ed ha adottato tutte le misure indicate dalle autorità politiche, amministrative e sanitarie e ad oggi non ci sono impatti che hanno un effetto sui contratti in essere. Le attuali contingenze straordinarie correlate all'emergenza Covid-19 fanno ipotizzare al Consiglio di Amministrazione possibili correzioni dei valori di budget 2020.

La società ai sensi della Legge 205/2018 comma 89 e relativo decreto attuativo del 23 aprile 2018 e succ. modifiche sta definendo la richiesta del credito d'imposta per le PMI che si sono quotate in Borsa nel corso del 2019. La Legge prevede un credito d'imposta fino al 50% dei costi di consulenza sostenuti per la quotazione fino a un tetto massimo di Euro 500.000.

*Evoluzione prevedibile della gestione

*Il 2020 si presenta ancora come un anno di notevole crescita di ricavi e marginalità.Al momento della predisposizione del presente comunicato non si segnalano fatti o situazioni di natura straordinaria o di tipo previsionale dovuti all'emergenza Coronavirus, ma in ogni caso il Consiglio di Amministrazione ipotizza possibili correzioni dei valori di budget 2020.

*Altre delibere del Consiglio di Amministrazione

*Il Consiglio di Amministrazione di Cyberoo S.p.A. ("Società" o "Cyberoo") in data 27 marzo 2020 ha deliberato di richiedere all'assemblea l'autorizzazione ad acquistaree disporre di azioni ordinarie della Società, ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter cod. civ.. Tali articoli prevedono che l'acquisto di azioni proprie deve essere autorizzato dall'Assemblea, che procede altresì a fissare le modalità e le condizioni dell'acquisto.

La richiesta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, oggetto della proposta di delibera, è volta a consentire alla Società di acquistare e disporre delle azioni proprie, nel puntuale rispetto della normativa europeae nazionale vigente e delle prassi di mercato ammesse di tempo in tempo vigenti ("Prassi di Mercato"), per i seguenti fini:

i) creare una provvista di azioni da impiegare a servizio di futuri piani di compensi e incentivazione basati su strumenti finanziari e riservati a due dipendenti strategici della Società, sia mediante la concessione a titolo gratuito di opzioni di acquisto, sia mediante l'attribuzione gratuita di azioni (c.d. piani di stock option e di stock grant);

ii) consentire l'utilizzo quale corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio o cessione di partecipazioni da realizzarsi mediante permuta, conferimento o altro atto di disposizione e/o utilizzo, con altri soggetti;

iii) la destinazione al servizio di prestiti obbligazionari convertibili in azioni della Società o prestiti obbligazionari con warrant;

iv) intervenire, direttamente o tramite intermediari, per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi e per sostenere sul mercato la liquidità del titolo, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni vigenti.

L'autorizzazione è richiesta al fine di attribuire al Consiglio di Amministrazione facoltà di effettuare l'acquisto, in una o più tranche, in misura liberamente determinabile dal Consiglio, per un controvalore massimo dello stock acquistato di Euro 500.000.

Gli acquisti dovranno avvenire nei limiti degli utili distribuibili e/o delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, fermo restando che, ai sensi dell'art. 2357, comma 1, cod. civ., potranno essere acquistate solamente azioni interamente liberate. Gli acquisti di azioni proprie saranno effettuati a un corrispettivo non inferiore nel minimo del 20% e non superiore nel massimo del 20% al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione o al diverso corrispettivo previsto dalle prassi di mercato ammesse di volta in volta vigenti, nel rispetto in ogni caso dei termini e delle condizioni stabilite dalla MAR, dal Regolamento Delegato (UE) n. 1052 dell'8 marzo 2016 e dalle prassi ammesse, ove applicabili 6Si segnala che nel bilancio di esercizio della Società relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, risultano iscritti utili e riserve disponibili e liberamente distribuibili per un ammontare complessivo pari ad Euro 8,99 milioni.

