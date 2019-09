STMicroelectronics, leader globale nei semiconduttori con clienti in tutti i settori applicativi dell'elettronica, è stata scelta da Renault-Nissan-Mitsubishi (Alliance) per fornire dispositivi di elettronica di potenza in carburo di silicio (SiC) ad alta efficienza per caricatori di bordo (OBC) estremamente innovativi da impiegare nei veicoli elettrici di prossima generazione.

STMicroelectronics, leader globale nei semiconduttori con clienti in tutti i settori applicativi dell'elettronica, è stata scelta da Renault-Nissan-Mitsubishi (Alliance) per fornire dispositivi di elettronica di potenza in carburo di silicio (SiC) ad alta efficienza per caricatori di bordo (OBC) estremamente innovativi da impiegare nei veicoli elettrici di prossima generazione.

Il gruppo Renault-Nissan-Mitsubishi prevede di utilizzare la nuova tecnologia di potenza in SiC per costruire OBC di potenza elevata più efficienti e compatti, che renderanno ancora più interessanti i veicoli elettrici perché riducono i tempi di carica della batteria e prolungano l'autonomia di guida.

ST fornirà inoltre a Renault-Nissan-Mitsubishi una serie di componenti correlati, compresi dispositivi standard in silicio.

La produzione in volume degli OBC con tecnologia SiC di ST dovrebbe iniziare nel 2021.

"Come pionieri e leader mondiali nei veicoli elettrici a emissioni zero, il nostro obiettivo rimane quello di essere il numero uno dei fornitori di veicoli elettrici di costo accessibile per il mercato di massa mainstream in tutto il mondo," ha dichiarato Philippe Schulz, VP Design Electric & Hybrid Powertrain per Alliance .

"Le dimensioni compatte, il peso contenuto e l'elevata efficienza energetica che riusciamo a ottenere con l'impiego di tecnologia SiC di ST nei nostri OBC, unite alla maggiore efficienza delle batterie, ci permetterà di accelerare l'adozione dei nostri veicoli elettrici grazie alla riduzione dei tempi di carica e all'estensione dell'autonomia di guida".

Marco Cassis, President, Sales, Marketing, Communications and Strategy Development di STMicroelectronics, ha dichiarato: "La tecnologia SiC può essere utile al mondo in quanto riduce la dipendenza dai combustibili fossili e migliora l'efficienza energetica. ST ha sviluppato con successo processi di produzione e costituito un portafoglio commerciale di prodotti SiC qualificati anche per le esigenze del settore automotive.