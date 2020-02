Nei verbali relativi al meeting del Federal Open Market Committee (Fomc, la commissione della Federal Reserve che si occupa di politiche monetarie) di 28-29 gennaio ci sono diversi riferimenti all'epidemia di coronavirus e al possibile impatto sull'economia Usa ma quello che emerge sono aspettative per il mantenimento dei tassi d'interesse agli attuali livelli per un certo tempo. "Naturalmente, se emergessero sviluppi che portino a una rivalutazione sostanziale dell'outlook, un adeguamento della politica monetaria sarebbe appropriato, al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi di doppio mandato", si legge nelle minute pubblicate mercoledì. Nel meeting di gennaio i membri del Fomc hanno concordato sul fatto che il mantenimento dell'attuale posizione darebbe alla Fed il tempo per una valutazione più completa degli effetti dei tagli dei tassi decisi lo scorso anno. Anche se l'istituto centrale di Washington ha ribadito che alcune incertezze commerciali sono diminuite a seguito della firma dell'accordo di fase uno tra Usa e Cina, è stato comunque notato che restano incertezze sull'outlook globale. Secondo il FedWatch Tool di Cme Group, citato da RttNews, è ampiamente previsto che nei meeting di marzo e aprile i tassi vengano mantenuti in un range compreso tra l'1,50% e l'1,75% (dopo l'ultima riduzione di 25 punti base decisa in ottobre), anche se sono in aumento le possibilità per ulteriori tagli in seguito.

(RR - www.ftaonline.com)