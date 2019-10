Versione con grafici

La Bundesbank e' entrata a gamba tesa sulle speranze degliinvestitori che il peggio, per la prima economia dell'area euro, fosse allespalle. Il 21 ottobre la banca centrale tedesca infatti ha fatto sapere nel suoreport mensile che la Germania entrera' in recessione tecnica nel terzotrimestre a causa del rallentamento delle esportazioni. Questo secondo gliesponenti della banca "di per se' non e' motivo di preoccupazione",una lieve recessione non rappresenta necessariamente la fine del periodo diespansione, poiche' la contrazione e' limitata in gran parte all'industria.Tuttavia, in un contesto internazionale non favorevole, resta il dubbio"se il settore industriale si riprendera' o meno prima che la debolezza sidiffonda ad altri settori dell'economia", si legge nel report.

A pesare sull'andamento dell'economia e' il marcatodeterioramento congiunturale delle esportazioni, storica forza trainante per laGermania, che risentono fortemente della guerra commerciale globale. Almomento, secondo la Bundesbank, i primi indicatori offrono pochi segnali su unaripresa sostenibile delle esportazioni e su una stabilizzazione del settore ecio' aumenta il rischio che il rallentamento si estenda ulteriormente verso isettori più orientati al mercato interno. Insomma, o si manifestano novita'importanti sul fronte della guerra dei dazi in tempi brevi oppure il rischio diun avvitamento dell'economia, e della borsa, ovviamente non solo di quelletedesche ma queste sono tra le piu' sensibili a cambiamenti di sentiment suquesto fronte, sara' molto alto.

Che la fune tirata alle sue estremita' da Usa e Cina siaarrivata in prossimita' del suo punto di rottura lo dice anche l'indiceazionario rappresentativo del mercato mondiale.