DBA Group, società italiana di consulenza tecnologica, specializzata nella connettività delle reti e nelle soluzioni a supporto del ciclo di vita delle infrastrutture annuncia che, attraverso la controllata Unistar LC doo (UnistarPRO), è stato siglato un accordo per la fornitura ed il supporto IT del Centro Clinico Universitario di Lubiana, Slovenia (Univerzitetni Klini?ni Center Ljubljana - UKC LJ). UnistarPRO, attraverso una gara pubblica, ha esteso l'accordo per la fornitura ed il supporto IT del Centro Clinico Universitario di Lubiana, per ulteriori 48 mesi, comprendendo servizi aggiuntivi per un valore totale di Euro 4.340.028 in 4 anni, pari a Euro 1.085.007 all'anno.

L'incarico, in linea con le proiezioni esposte nel piano industriale, prevede l'erogazione di servizi per la manutenzione hardware, le licenze software antivirus e l'assistenza Help Desk. La marginalità attesa dell'incarico si prevede in linea con la marginalità attesa espressa nel Piano Industriale 2019-2023 in riferimento all'ASA ICT.

Il Centro Clinico Universitario di Lubiana è una delle maggiori istituzioni sanitarie in Slovenia. Grazie ai risultati conseguiti nel campo dell'assistenza sanitaria viene annoverata tra le più rinomate in Europa e nel mondo.

"Grazie a questo accordo – afferma Raffaele De Bettin, CEO di DBA Group –un'importante referenza legata ai servizi ICT nel settore sanitario si aggiunge alle referenze di DBA Group. Le opportunità di business in questo settore in Slovenia si stanno muovendo, avevamo già infatti siglato lo scorso anno tramite la controllata Itelis un contratto per la verticalizzazione e l'implementazione dell'ERP SAP con l'ospedale sloveno di Izola. Questo accordo conferma la nostra strategia di crescita nei Balcani grazie alla recente acquisizione di UnistarPRO. Come diciamo sempre: insieme siamo più forti".