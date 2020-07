Il Gruppo Dedalus, partecipato al 75% da Ardian e operativo a livello internazionale nel settore del software clinico-sanitario, annuncia di aver raggiunto un accordo vincolante per l'acquisizione del business Healthcare Softare Solutions dell'americana DXC Technology (NYSE: DXC), una delle più grandi società globali di servizi IT.

Il Gruppo Dedalus, partecipato al 75% da Ardian *e operativo a livello internazionale nel settore del software clinico-sanitario, annuncia di aver raggiunto un accordo vincolante per l'acquisizione del business Healthcare Softare Solutions dell'americana *DXC Technology (NYSE: DXC), una delle più grandi società globali di servizi IT. Nasce così un operatore globale nel settore delle soluzioni software in ambito ospedaliero e diagnostico con una presenza in oltre 40 paesi; una posizione di leadership nei maggiori Paesi europei, tra cui Germania, Italia, UK, Francia e Spagna; un fatturato complessivo stimato di circa 700 milioni di euro; la più grande piattaforma di Ricerca & Sviluppo nel settore di Healthcare Software; e un team di gestione con una expertise internazionale maturata nelle più importanti multinazionali del software.

In dettaglio, oggetto dell'acquisizione è il business, 100% di proprietà di DXC Technology, relativo alle soluzioni software clinico-sanitarie per ospedali, laboratori diagnostici, medici di base e ambulatoriali, con una posizione di leader nel Regno Unito, Australia, Nuova Zelanda e Spagna ed una posizione rilevante nei paesi del Nord Europa, Latin America, Asia e Middle East e Nord America dove DXC opera da sempre.

L'attività copre tutti gli aspetti del processo decisionale clinico, facilitando la collaborazione di tutti gli attori del settore sanitario intorno al paziente in un approccio integrato.

L'acquisizione trova la sua ratio nelle importanti sinergie tra le due società che permetteranno di espandere la leadership di Dedalus nei principali Paesi d'Europa, estendere la propria presenza nei mercati non ancora presidiati, formare un team qualificato di altissimo livello guidato dall'AD di Dedalus Andrea Fiumicelli e dal Presidente Giorgio Moretti, raggiungere una dimensione e una capacità di investimento unica che permetterà di accelerare la digitalizzazione dell'Healthcare che è ancora in una fase iniziale della sua trasformazione.

Andrea Fiumicelli, Amministratore Delegato del Gruppo Dedalus ha commentato: "Con questa acquisizione Dedalus fa un ulteriore salto dimensionale divenendo operatore globale e leader assoluto in Europa grazie ai mercati dove DXC è presente, ossia UK, Irlanda, Spagna, Olanda, Scandinavia, Australia, Nuova Zelanda, America Latina, Asia, Middle East e Nord America, con un fatturato pro-forma di oltre 700 milioni di euro e oltre 5.500 dipendenti di cui circa 2.000 dedicati all'R&D. Le due società hanno lo stesso obiettivo strategico: quello di facilitare la trasformazione digitale dei processi dell'ecosistema Healthcare rendendo possibili modelli innovativi, patient centric, value based, con una forte enfasi sulla prevenzione e la medicina personalizzata. In particolare il mercato della sanità sta vivendo un cambiamento epocale, grazie a una serie di megatrends strutturali: l'invecchiamento della popolazione, l'aumento delle malattie croniche e la crescente quota della medicina di precisione. Inoltre, la complessità delle soluzioni e le crescenti esigenze di investimento con conseguenti barriere all'ingresso stanno forzando l'uscita dei piccoli operatori e il consolidamento dei player più grandi".

Giorgio Moretti, Presidente del Gruppo Dedalus ha aggiunto: "L'evoluzione della clinica sempre più orientata all'integrazione delle diverse professionalità ospedaliere e del territorio; una maggiore adozione delle migliori pratiche cliniche; un rapporto sempre più interattivo con i pazienti; la sostenibilità finanziaria dei sistemi supportati da strumenti di population health management diventano obiettivi realizzabili solo grazie ad una massiccia innovazione tecnologica. L'arrivo nel gruppo Dedalus delle attività di DXC va nella direzione di accelerare l'ingente piano d'investimenti avviato tre anni fa a beneficio degli oltre 3 milioni di professionisti sanitari che operano grazie alle nostre tecnologie e generano oltre 3 miliardi di documenti sanitari che stiamo trasformando in conoscenza clinica utilizzabile e scambiabile".

Yann Chareton, Managing Director Ardian Buyout ha concluso: "Abbiamo investito in Dedalus nel 2016 e da quel momento, così come è insito nella filosofia di investimento di Ardian, abbiamo affiancato la società nel suo percorso di crescita anche per linee esterne credendo fortemente nelle sue potenzialità. Dopo l'acquisizione del business IT del Gruppo Agfa, questa ulteriore operazione fa fare a Dedalus un passo decisivo nel consolidamento strategico del mercato Europeo e globale, un traguardo, raggiunto anche grazie a un top management di grande esperienza anche a livello internazionale."

Dedalus è stata assistita da UBS in qualità di advisor finanziario, CC come advisor legale, BCG per la Due Diligence strategica, KPMG per la Due Diligence contabile e fiscale e Techeconomy per la Due Diligence Tecnica.

Fondato a Firenze nel 1982 dall'attuale Presidente Giorgio Moretti, il Gruppo Dedalus oggi è il primo operatore nei sistemi informativi clinico-sanitari ospedalieri e territoriali in Europa e uno dei più grandi al mondo. La struttura azionaria garantisce visione, investimenti e stabilità di lungo periodo grazie anche alla grande capacità finanziaria di Ardian, la più grande società di investimento privato in Europa e la quarta a livello globale. A partire dal 2016, Dedalus ha deciso di accelerare la propria strategia di espansione puntando su una crescente domanda di soluzioni ICT e di "Clinical Transformation and Innovation" nell' ecosistema sanitario complessivo. Con l'acquisizione di Agfa Healthcare IT, Dedalus ha consolidato il suo ruolo globale, con una posizione di leadership nel mercato dell'Hospital IT (HCIS) e della Diagnostica (DIS) in Germania, Italia e Francia, con una forte presenza in Austria, Svizzera, Spagna, Belgio, Cina, Brasile e diverse sedi in America Latina, Medio Oriente e Africa, raggiungendo oltre 30 paesi diversi. Oggi Dedalus impiega oltre 3.500 risorse altamente qualificate; conta sul più grande team di R&D nel settore in Europa con più di 1.100 persone. Grazie al suo ineguagliabile portafoglio di soluzioni di nuova generazione, Dedalus è in grado di rispondere a tutte le esigenze degli operatori sanitari, supportando oltre 5000 ospedali e 5000 laboratori in tutto il mondo.

DXC Technology (NYSE: DXC) aiuta le aziende globali a gestire i loro sistemi e le loro operazioni mission-critical modernizzando l'IT, ottimizzando le architetture dei dati e garantendo sicurezza e scalabilità tra cloud pubblici, privati e ibridi. Grazie a decenni di innovazione, le più grandi aziende del mondo si affidano a DXC per implementare lo stack tecnologico aziendale per offrire nuovi livelli di prestazioni, competitività ed esperienze dei clienti.

Ardian è una società di investimento privata leader a livello mondiale con 100 miliardi di dollari in gestione o oggetto di consulenza in Europa, Asia. La società, la cui maggioranza è detenuta dai propri dipendenti, è animata da uno spirito imprenditoriale e focalizzata nel generare per i propri investitori a livello globale eccellenti performance. Attraverso la sua filosofia di condivisione dei risultati con tutti gli stakeholder, l'attività di Ardian stimola la crescita individuale, aziendale ed economica in tutto il mondo. Ispirata da quelli che da sempre sono i suoi valori fondamentali, eccellenza, lealtà e imprenditorialità, Ardian conta su una vera e propria rete globale, con oltre 670 dipendenti distribuiti tra le 15 sedi in Europa (Francoforte, Jersey, Londra, Lussemburgo, Madrid, Milano, Parigi e Zurigo), nelle Americhe (New York, San Francisco e Santiago) e in Asia (Pechino, Singapore, Tokyo e Seul). La società gestisce fondi per conto dei suoi circa 1.000 investitori attraverso cinque aree di investimento in cui vanta grande esperienza: Fondi di Fondi, Fondi Diretti, Infrastrutture, Real Estate e Private Debt.

