Il Gruppo Digital Bros (DIB:MI), quotato al segmento STAR di Borsa Italiana e attivo nel settore del digital entertainment, annuncia oggi il contratto tra la propria controllata 505 Games e lo studio Kojima Productions per i diritti di pubblicazione in esclusiva mondiale del videogioco Death Stranding in versione per personal computer. La versione console del videogioco sarà pubblicata su Playstation 4 da Sony Interactive Entertainment. Il Gruppo si aspetta di generare un fatturato prospettico di oltre 50 milioni di Euro dalla versione per personal computer del videogioco. Kojima Production è uno studio creativo diretto dal celebre ideatore di videogiochi Hideo Kojima. Lo studio è stato fondato nel dicembre del 2015 con lo slogan "dal Sapiens al Ludens" a testimoniare l'evoluzione da "essere umano" a "giocatore". L'ultima produzione dello studio, Death Stranding, è al momento in fase di sviluppo in collaborazione con Sony Interactive Entertainment. Lo studio Kojima Productions è dedicato interamente a offrire ai Ludens di tutto il mondo esperienze di gioco nuovissime e originali. La versione console del videogioco, pubblicata da Sony Interactive Entertainment, uscirà l'8 novembre 2019. La versione per personal computer di Death Stranding sarà invece pubblicata da 505 Games nell'estate 2020 e l'effettiva data di uscita sarà comunicata in seguito

