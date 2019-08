Il biglietto verde si mostra incerto stamane nei mercati internazionali con il Dollar Index che segna un leggero ribasso dello 0,02% a 98,17 e torna sui livelli di inizio mese mentre le quotazioni del greggio guadagnano terreno.

L'attenzione degli operatori è rivolta agli incontri di Jackson Hole che tra il 22 e il 24 agosto (da domani a sabato) coinvolgeranno i banchieri centrali di tutto il mondo in un difficile confronto sull'attuale situazione incerta dell'economia globale.

Stasera saranno inoltre pubblicate le *minute dell'ultimo incontro della Fed *statunitense che potrebbero fornire indicazioni di rilievo sugli orientamenti della banca centrale Usa.

In queste ore il cambio *euro/dollaro *è invariato in zona 1,110 e la moneta unica non ha registrato grandi fluttuazioni in occasione della crisi italiana di governo formalizzatasi ieri.

La *sterlina *cede lo 0,12% sul dollaro e lo 0,22% sull'euro mentre, come da attese, le trattative tra Londra e Bruxelles sulla Brexit si mostrano tutte in salita. La probabilità di un'uscita senza accordo del Regno Unito dall'Unione Europea il prossimo 31 ottobre aumenta ancora e oggi il primo ministro UK Boris Johnson incontrerà la cancelliera tedesca Angela Merkel. Il nodo del backstop, del confine tra Regno Unito e Irlanda, rimane fondamentale e irrisolto.

(GD - www.ftaonline.com)