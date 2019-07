Rimane necessario un forte approccio accomodante nell'Eurozona al fine di far convergere l'inflazione verso i target dai quali ancora dista. Le attese sui prezzi sono anzi peggiorate. L'inflazione armonizzata è cresciuta all'1,3% nell'Eurozona a giugno dall'1,2% di maggio con le componenti core che hanno più che bilanciato i bassi prezzi dell'energia. Sulla base dei future sul greggio l'inflazione headline è attesa in calo nei prossimi mesi prima di registrare nuovi recuperi a fine anno. Al netto della recente volatilità l'inflazione core rimane generalmente sottotono e anche gli indicatori delle attese sui prezzi mostrano un calo. Nonostante il rafforzamento della pressione salariale sui prezzi e l'aumento dei tassi di impiego delle imprese mentre si restringeva il mercato del lavoro, il trasferimento di questi fattori sull'inflazione sta richiedendo più del previsto. Nel medio termine l'inflazione core è attesa in crescita con il supporto delle nostre misure di politica monetaria, della ripresa in corso e della crescita dei salari. Lo ha dichiarato il numero uno della Bce Mario Draghi.

(GD - www.ftaonline.com)